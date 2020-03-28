«مستندات إضافية» تؤجّل البت في قضية «خورفكان»

المصدر: منصور السندي- دبي

قرّرت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أول من أمس، بنظام التقاضي «عن بُعد»، برئاسة المستشار عادل الجنيبي تأجيل الحكم مجدداً في الاستئنافين المقدمين من شركة نادي خورفكان لكرة، على خلفية القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط بتغريم النادي 200 ألف درهم، بواقع 100 ألف درهم لكل مخالفة بعدما خالف لوائح اتحاد الكرة بإنهاء عقدي اللاعبين عيسى سعيد وماجد راشد المسماري، إلى جلستها المقبلة يوم الثلاثاء المقبل، بعدما طلبت اللجنة من الأمانة العامة في اتحاد الكرة مدها بمستندات إضافية متعلقة بالقضية. وقال المستشار عادل عبدالله الجنيبي، في تصريحات صحافية: «اللجنة اجتمعت بنظام التقاضي عن بُعد بحضور رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة المستشار صالح الحمراني، بجانب عضوي اللجنة هلال حمدان البدواوي والمحامي محمد الحمادي ودرست القضية من الجوانب كافة، وقامت بطلب مستندات إضافية من الأمانة العامة لاتحاد الكرة».

وأضاف «من المقرر أن تصدر حكمها النهائي بالقضية في الثاني من أبريل المقبل، بعد دراسة المستندات والاستماع إلى الدفوع المقدمة من نادي خورفكان».