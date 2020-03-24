الجنيبي: «الاستئناف» قامت بتجربة ناجحة لعملية التقاضي عن بُعْد

المصدر: منصور السندي- دبي

تنظر لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم، برئاسة المستشار عادل الجنيبي، خلال جلستها المقررة اليوم بنظام التقاضي عن بُعْد، في الاستئنافين المقدمين من شركة نادي خورفكان لكرة القدم، على خلفية القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط بتغريم النادي 200 ألف درهم بواقع 100 ألف درهم لكل مخالفة، لمخالفته لوائح اتحاد الكرة بقيامه بإنهاء عقدي اللاعبين عيسى سعيد وماجد المسماري دون مخاطبة اتحاد الكرة، خلال المدة القانون المتبعة في مثل هذه الحالات، فيما أكد رئيس اللجنة المستشار عادل الجنيبي، في تصريحات صحافية، أن اللجنة قامت قبل انعقاد الجلسة الرسمية بتجربة ناجحة لعملية التقاضي عن بُعْد، من خلال الرابط الإلكتروني، بحضور ممثل شركة نادي خورفكان للتأكد من أن مندوب الشركة بإمكانه الدخول في البرنامج ومتابعة الجلسة التي ستعقد عن بُعْد. وكانت اللجنة قد قررت تأجيل الجلسة إلى اليوم، لمخاطبة الأمانة العامة للاتحاد، لضم بعض المستندات للملف الخاص بالقضية