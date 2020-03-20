جدة مواطنة تدربت 7 سنوات للمشاركة في سباقات القدرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت الفارسة آمنة الزعابي عن أنها خاضت تدريبات خاصة لركوب الخيل لمدة سبع سنوات، قبل أن تشارك في سباقات القدرة والتحمل، موضحة أنها تغلبت على «فوبيا» ركوب الخيل، وأنها تمسكت برياضتها المحببة، على الرغم من أنه لم يكن أي فرد من عائلتها قد مارس هذه الرياضة.

وقالت الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «أحببت ركوب الخيل منذ صغري، ولم يكن أحد من أفراد أسرتي يحب هذه الرياضة، قبل أن أتخذ خطوة التعلم سنة 2006، إذ كنت أنتهي من دوامي وأتجه إلى نادي أبوظبي للفروسية لتعلم ركوب الخيل».

وأضافت: «أعجبتني إحدى اللوحات المرسومة لترويض الخيل، ما كان له تأثير كبير في اتجاهي لهذه الرياضة، ولكن لم أتجه إلى المشاركات الرسمية، وظلت بالنسبة لي هواية محببة، قبل أن ينصحني المدرب عبيد غدير في مركز بني ياس للفروسية بالمشاركة في سباقات القدرة سنة 2013».

وتابعت: «كنت أعتقد أن المشاركة في السباقات تحتاج مني فقط امتطاء الخيل، وتوجيهه، لكن اكتشفت أنها تحتاج إلى العديد من الأمور المهمة، أبرزها الحصول على رخصة المشاركة في هذا النوع من السباقات، بجانب تخطي سباقات تأهيلية، وحين تخطيت هذه العقبات شاركت في السباقات من دون خبرة كافية، وسقطت في أحد السباقات، وأصبت في ظهري في مدينة دبي الدولية للقدرة، لتطلب مني والدتي التوقف عن المشاركة».

وقالت إنها كانت تخشى بشدة ركوب الخيل، قبل أن تتغلب على هذه الـ«فوبيا»، لكنها أوضحت أنه رغم عدم تحقيقها أي إنجاز في سباقات القدرة، إلا أنها تحرص على المشاركة باستمرار، وهدفها الاستمتاع بهذه الرياضة، قائلة إنها غيّرت الكثير في شخصيتها، وأهمها التخلص من العصبية.

وأشارت إلى أنها حاولت مع أبنائها لكي يتعلموا ركوب الخيل ويشاركوا في السباقات، وقالت: «لدي أربعة أبناء، شهاب وشيخة ومريم وراشد، إضافة إلى حفيدة، ورغم محاولاتي لجذبهم إلى هذه الرياضة، إلا أن لديهم هوايات أخرى».

وقالت إنها قامت بتصميم عباءة تتناسب مع ركوب الخيل، وأن الفكرة أعجبت العديد من الفارسات، وبدأن في تطبيقها، وأوضحت: «الهدف هو ممارسة الرياضة، ولكن في الوقت نفسه الحفاظ على العادات والتقاليد للفتاة الإماراتية».

وختمت آمنة حديثها بالقول: «هواياتي لا تقتصر على ركوب الخيل، بل أحب ركوب الدراجات، إذ شاركت في سباقات دورة ند الشبا الرياضية بدبي، كما حصلت على المركز الثاني في بطولة الرماية بأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي».

- آمنة الزعابي بدأت ممارسة رياضة ركوب الخيل منذ 2006.

- صممت عباءة خاصة لسباقات القدرة، ولاقت الفكرة إعجاب الفارسات.