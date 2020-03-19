لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم تطلق خدمة التقاضي عن بعد بسبب " كورونا "

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم برئاسة المستشار عادل عبد الله الجنيبي أنه تماشيا مع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة المتعلقة بالإجراء الوقائية و والاحترازية بسبب فيروي كورونا " المستجد " كوفيد 19" ،أن تكون جميع الاجتماعات القادمة للجنة بنظام التقاضي عن بعد* حسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (6) من لائحة الاستئناف التي نصت على

وتكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه. ويمكن للجنة أن تجتمع بواسطة أي وسيلة اتصال إلكترونية قابلة للتوثيق أو بواسطة الفيديو في حالات الضرورة وفقا لما يراه رئيس اللجنة مناسبا.

وأشارت لجنة الاستئناف إلى أنها تنظر حاليا في استئنافين مقدمين من شركة نادي خور فكان، وقد قررت اللجنة تأجيل الجلسة القادمة إلى يوم الثلاثاء 24 الجاري لمخاطبة الامانة العامة للاتحاد لضم بعض المستندات للملف.