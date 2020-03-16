2179 رياضي تدربوا عن بعد في "الشارقة للدفاع عن النفس"

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

ساهم التفاعل البارز لرياضيي التايكواندو والجودو والجوجيتسو والكاراتيه مع برنامج التدريب عن بعد الذي دشنه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بتحقيقه لنجاح مبكر بعد ان تابع الحصص التدريبية في اليومين الاولين 2179 لاعب ولاعبة مارسوا الرياضة وهم في منازلهم مما ساهم بشكل متصل بالحفاظ على المرونة ومواصلة التدريبات المعتادة وذلك تماشيا مع الإجراءات الإحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتزامنا مع توجيهات مجلس الشارقة الرياضي بايقاف الانشطة الرياضية.

وفي هذا السياق اكد رئيس مجلس ادارة النادي احمد عبد الرحمن العويس لـ"الامارات اليوم"، بأن اللجنة الفنية للنادي اعتمدت هذا البرنامج منذ اواخر العام الماضي من اجل التواصل مع الاندية والمراكز التي تمارس رياضات الدفاع عن النفس وترتبط معه فنيا، وسارعت الاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا على تطبيقه في الفترة الحالية موضحا ان الغاية من البرنامج كانت من اجل اختصار الزمن والمسافات خلال تنظيم اختبارات الاحزمة للاعبين واللاعبات وايضا لايصال المعلومات الفنية المحدثة عند استضافة الخبراء والمدربين الدوليين من مختلف دول العالم دون تكليف المدربين والمدربات للحضور لمكان اقامة الدورات، والبرنامج سيستمر حتى بعد انتهاء مرحلة كوروناواضاف: سعداء للغاية للنجاح الذي تحقق في اليومين الاوليين حيث وصل عدد المتابعين والمستفيدين من البرنامج الى 2179 رياضي ورياضية مما يعكس النجاح المبكر له ويعطي انطباع عن اهميته بان تتواصل ممارسة الرياضة في جميع الظروف، وذلك وفقا لتوجيهات مجلس الشارقة الرياضي ان تكون الرياضة اسلوب مثالي للحياة، والحفاظ على اللياقة البدنية والفنية للاعبين بشكل جيد عند العودة الرسمية للتدريبات وعودة المنافسات، واشاد العويس بالتعاون الكبير لاولياء الامور بانجاح البرنامج من خلال توفير عوامل التدريبات داخل المنزل.



من جهة اخرى شهد اليوم الاول من البرنامج اقامة حصتين للاعبي التايكواندو والجودو وحظيت بمتابعة ومشاهدة 791 لاعبا ولاعبة في التايكواندو وقدم الحص التدريبية للتايكواندو المدربين علي علوي والاوكراني فاديم بلكين بينما قدم الحصص التدريبية للجودو المدربين المصري اسلام عبد الفتاح والتونسي الهادي الجوادي والمدرب الروسي ماكسيم وشهدت متابعة 436 مشاهدة.



بينما قدم الحصص التدريبية للجوجيتسو المدرب جوليو والمدرب يدمان، وتابعها 204 لاعب ولاعبة واشرف على حصص الكاراتيه المدربة الاء المرزوقي والمدربة هالة البودي وتابعها 748 لاعبا ولاعبة ليصبح المجموع الاجمالي لليومين الاوليين 2179 لاعبا ولاعبة.

