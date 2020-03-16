المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية الجهة المنظمة للرالي نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» للرياضة، محمد بن سليم، عن تأجيل رالي دبي الصحراوي، المقررة إقامته في الفترة من الثاني إلى الرابع من أبريل المقبل، نتيجة للتطورات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتزايد القيود المفروضة على السفر.

وقال بن سليم في بيان صحافي، أمس: «نعمل حالياً مع كل من الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم)، وهما الهيئتان العالميتان المشرفتان على رياضات السيارات والدراجات النارية، لتحديد تواريخ جديدة لإقامة الرالي في وقت لاحق خلال شهرَي نوفمبر وديسمبر».

وأضاف «ينطبق ذلك أيضاً على رالي أبوظبي الصحراوي، الذي تأجل عن موعده الأصلي من 21 إلى 26 مارس، وبصفتنا منظمي كلتا الفعاليتين، فإننا على تواصل مستمر مع الجهات الحكومية في الدولة، ونتخذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية صحة وسلامة مجتمع رياضة السيارات والجمهور على نطاق أوسع».