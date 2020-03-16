فريق الناموس للسيدات يصطاد «كنعد» بوزن 12.95 كيلوغراماً

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

سجلت منافسات اليوم الأخير والختامي من منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك (الجولة الثانية)، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على مدار خمسة أيام متتالية، مشاركة 110 متسابقين ومتسابقات من المواطنين والمقيمين، تنافسوا على فئتَي سمك «الكنعد» وسمك «السكل».

وشهد حضور نسائي متميز اليوم الختامي، أول من أمس، من خلال فريق «الناموس» للسيدات، الذي يحظى بدعم «دلما مارين»، بقيادة المتسابقة لمياء الصيقل، ونجح الفريق في اصطياد سمكة كنعد بوزن 12.95 كلغ وطول 120 سم، في المشاركة الثانية على التوالي له في هذه البطولة، بعد الظهور في الجولة الأولى، ويتكون الفريق من لمياء الصيقل وأسماء الريسي وفاطمة الحمادي، وشيخة المنصوري وريم القبيسي وموزة المنصوري.

وكانت منافسات اليوم الأخير شهدت أيضاً تألق المتسابق، يوسف الخاجة، محققاً أعلى وزن في منافسات الفئة الأقوى (سمك الكنعد)، بعد نجاحه في اصطياد سمكة واحدة بوزن 33.90 كلغ وطول 163 سم.

وفي منافسات «السكل» حصل المتسابق، سالم الفلاسي، على سمكة وزن 20.45 كلغ وطول 116 سم، بمشاركته الثانية في الجولة نفسها، بعدما نجح في اصطياد سمكة «كنعد» بوزن 19.05 كلغ وطول 130 سم في اليوم الأول.