ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز على «مهرة» في «الحبتور للبولو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قادت الفارسة سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبها الشيخة علياء آل مكتوم، فريق الإمارات إلى الفوز على فريق مهرة بنتيجة سبعة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف الهدف، في اليوم الافتتاحي لمهرجان نادي ومنتجع الحبتور للبولو، الذي يستمر حتى بعد غدٍ، بمشاركة خمسة فرق هي: «الإمارات» و«مهرة» و«الدكتور وهيسكث» و«ساريسا» و«إنجسلي بارك».

جاءت المباراة سريعة في محاولة من فريق الإمارات لكسر فارق الهانديكاب من قبل فريق مهرة، الذي عمد إلى امتصاص حماس فريق الإمارات، إذ إنه يدرك أن الفائز بنتيجة هذه المباراة سيشق طريقة دون عناء إلى منصّة التتويج، بحكم إنهما أقوى فريقين فنياً، وانتهى الشوط بتقدم فريق الإمارات بهدف واحد مقابل نصف هدف لمهرة.

وشهد الشوط الثاني هدفين جديدين لفريق الإمارات ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف، في المقابل نجح فريق مهرة في إحراز هدفه الأول ليصبح رصيده هدفاً ونصف الهدف، وفي الشوط الثالث نشط فريق مهرة وضيّق الفارق يإحرازه هدفين متتاليين رافعاً رصيده إلى ثلاثة أهداف ونصف الهدف مقابل أربعة أهداف لفريق الإمارات.

وفي الشوط الرابع نجح فريق الإمارات في زيادة الفارق إلى هدفين بإحراز هدفه الخامس، ثم أضافت سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد هدفين متتاليين، فيما أحرز فريق مهرة الهدف الرابع، لتنتهي المباراة بفوز الإمارات بسبعة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف الهدف.

وفي الجولة نفسها فاز فريق ساريسا على فريق الدكتور وهيسكث بتسعة أهداف ونصف الهدف مقابل ثمانية أهداف.