رسمياً.. تأجيل مباريات المنتخب في تصفيات مونديال 2022

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

قرّر الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم رسمياً تأجيل كل مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، التي كانت مقررة مارس الجاري ويونيو المقبل حتى إشعار آخر، علماً أن المنتخب الوطني كان مقرراً أن يلتقي كلاً من منتخبي ماليزيا وإندونيسيا يومي 26 و31 الجاري، ضمن مباربات المجموعة السابعة في التصفيات المشتركة، في حين كان مقرراً أن يلتقي أيضاً كلاً من تايلاند وفيتنام يونيو المقبل في الجولتين الأخيرتين في هذه التصفيات.

وخاطب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كل الاتحادات الوطنية الأعضاء حول القرار الذي تم اتخاذه بسبب الأوضاع الصحية الراهنة، التي تُصعب من عملية التنقل بين البلدان والسفر إليها، ما يعيق عملية استضافة وتنظيم المباريات بشكل سلس.

وخاض المنتخب الوطني حتى الآن أربع مباريات في هذه التصفيات فاز في مباراتين أمام كل من ماليزيا وإندونيسيا وخسر أمام كل من تايلاند وفيتنام ورصيده ست نقاط.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي أصدره، أول من أمس، في هذا الخصوص أنه فتح المجال أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء لتنظيم مبارياتها بموعدها بعد الاتفاق بين الطرفين ومخاطبة الاتحادين الآسيوي والدولي للموافقة، شريطة أن يتم توفير كل إجراءات الأمن والسلامة الصحية لجميع الأطراف.

وحدّد الاتحاد القاري 13 مارس الجاري موعداً نهائياً لتقديم طلب إقامة مباريات الشهر الجاري، على أن يحتوي الطلب اتفاقية خطية بين الاتحادين المعنيين للموافقة على لعب المباريات، وتاريخ الثالث من مايو لتسليم الطلب ذاته في ما يتعلق بمباريات يونيو.

وسيقوم الاتحاد الآسيوي بمتابعة الوضع الصحي الراهن وإطلاع الاتحادات الأعضاء على أي مستجدات فورية، أو أي تعديل على القرار المعلن، مؤكداً أولوية الصحة العامة.

من جهة أخرى، علمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد الكرة سيناقش التطورات الجديدة المتعلقة بتأجيل مباريات المنتخب في تصفيات المونديال مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الصربي يوفانوفيتش، للخروج برؤية واضحة في هذا الخصوص ووضع خارطة طريق لتجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة على ضوء المستجدات الأخيرة، بجانب بحث الأمور الخاصة بعقد المدرب الذي كان مقرراً أن ينتهي كمرحلة أولية وفقاً لاتفاق سابق معه في يونيو المقبل، أي لمدة ستة أشهر بدءاً من يناير الماضي يتم بعدها تقييم عمله مع المنتخب.

يُذكر أن يوفانوفيتش الذي تعاقد معه اتحاد الكرة في ديسمبر الماضي خلفاً للمدرب السابق الهولندي مارفيك لم يخض مع الأبيض حتى الآن أي مباراة رسمية، وقاده في تجمع داخلي فقط في دبي يناير الماضي استمر ثلاثة أيام.

- المنتخب الوطني خاض 4 مباريات في التصفيات، فاز في اثنتين وخسر مثلهما.

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نقاط حصدها الأبيض في تصفيات المونديال وآسيا.