«فيرناندو توريس» يحرم العين من لابا أمام الشارقة

المصدر: منصور السندي ■دبي

قرّرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أمس، بمقر الاتحاد في دبي، معاقبة لاعب العين لابا كودجو، بالإيقاف مباراة واحدة وتغريمه 2000 درهم لرفعه قميصاً يحمل عبارات وصوراً عقب تسجيله هدفاً خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الفجيرة ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي، ليتأكد غياب اللاعب عن مباراة فريقه أمام الشارقة اليوم في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة.

وكان لابا قد رفع عن قميص داخلي يحمل صورته إلى جانب نجمه المفضل الدولي الإسباني السابق فيرناندو توريس، الذي يقلده لابا في طريقة الاحتفال بتسجيل الأهداف، وكتب عليه: «أحترم قدوتي».

وعاقبت اللجنة أيضاً، لاعب الظفرة عبدالرحمن يوسف بإيقافه مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف درهم لاعتدائه على لاعب الوصل فابيو دي ليما من دون كرة خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري، كما غرّمت اللجنة نادي خورفكان 200 ألف درهم لمخالفته لوائح الاتحاد بإنهاء عقدي اللاعبين عيسى سعيد وماجد راشد المسماري، دون مخاطبة الاتحاد خلال المدة القانونية وفقاً للوائح المتبعة.

وقال نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي، في تصريحات صحافية: «اللجنة عاقبت لاعب العين لابا كودجو، بناء على تقرير حكم المباراة بعد مشاهدة الواقعة من خلال شريط المباراة، وتعد هذه المرة الثانية التي يقوم بها اللاعب بهذا التصرف بعد قيامه سابقاً بتصرف مماثل أيضاً برفعه قميصاً عليه صور وعبارات».

وأضاف الزيودي «أمّا نادي خورفكان فعوقب لمخالفته البند 28 من المادة 11 من التعميم السنوي رقم واحد1 لأوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي 2019-2020، إذ تنص المادة على أنه يجب على أي نادٍ عند قيامه بإنهاء عقد لاعب، سواء كان ذلك بإرادته منفرداً أو باتفاق أن يقوم بإدخال قرار إنهاء العقد على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة خلال ستة أيام من تاريخ قرار الإنهاء، إلا أن نادي خورفكان قام بإنهاء عقدي اللاعبين منفرداً ثم قام بعد ذلك بإرسال القرار للاتحاد بالبريد العادي، ثم بعد ذلك قام بإدخاله في النظام الإلكتروني للاتحاد بعد مرور نحو ستة أشهر على قرار إنهاء عقدي اللاعبين».