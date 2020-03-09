«الشقي 96» بطل الشراعية 60 قدماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توّج طاقم السفينة «الشقي 96»، لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش، بطلاً لسباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس.

وأعاد طاقم «الشقي 96» سيناريو التفوق في سباق القفال العام الماضي في نسخته الـ29، ليؤكد جاهزيته التامة للسباق الكبير، والذي يكمل عامه الـ30 في السباق الذي سيقام في 30 مايو المقبل، برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

وشهدت شواطئ دبي، أول من أمس، تظاهرة رياضية بحرية كبيرة مع مشاركة نخبة المحامل في هذه الرياضة التراثية العريقة وصل عددها عند التسجيل إلى 90 محملاً، بينما وصل إلى خط النهاية ما يصل إلى 70 سفينة نجحت في اجتياز مسافة السباق التي زادت على 19 ميلاً بحرياً.

ولم يكن طريق طاقم السفينة الشقي 96 سهلاً وسط مشاركة ابرز الأسماء في هذه الرياضة، حيث نافسه حتى الأمتار الأخيرة صاحب المركز الثاني في السباق طاقم السفينة التبر 55 لمالكها راشد محمد راشد بن غدير، وبقيادة النوخذة خلفان سهيل خلفان المهيري، الذي نجح وللمرة الثانية على التوالي في الصعود إلى منصة للتتويج مع الثلاثة الكبار، بعدما حل في المركز الثالث في الجولة الأولى يوم 15 فبراير الماضي.

وذهب المركز الثالث في السباق إلى طاقم السفينة غازي 103 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة احمد سعيد سالم الرميثي، والذي كان قريباً أيضاً إلى ثنائي المقدمة السفينتين (الشقي 96) و(التبر 55).

وفي بقية المراكز حل طاقم السفينة زيوريخ 120 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة خليفة مهير سعيد المزروعي في المركز الرابع، وجاء طاقم السفينة الصاروخ 204 لمالكها النوخذة إبراهيم سلطان المرزوقي في المركز الخامس، وحل بالمركز السادس طاقم السفينة زف زاف لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة عبدالله احمد خادم المهيري.

واستحق طاقم السفينة القايد 23 لمالكها عبدالله عبيد المهيري، وبقيادة ابنه النوخذة ثاني المركز السابع، فيما جاء ثامناً طاقم السفينة الطف 9 لمالكها محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة خليفة عابد المري، واحتل المركز التاسع طاقم السفينة لطام 50 لمالكها محمد ثاني مرشد الرميثي، وبقيادة ابنه النوخذة ثاني، بينما حل عاشراً طاقم السفينة خزام 119 لمالكها النوخذة إبراهيم إسماعيل أحمد المرزوقي.

نتائج الجولة الثانية للسباق

1- الشقي 96 النوخذة خلف الغشيش.

2- التبر 55 النوخذة خلفان المهيري.

3- غازي 103 النوخذة الرميثي.

4- زيوريخ 120 النوخذة المزروعي.

5- الصاروخ 204 النوخذة المرزوقي.

6- زف زاف 59 النوخذة عبدالله المهيري.

7- القايد 23 النوخذة ثاني عبدالله المهيري.

8- الطف 9 النوخذة خليفة المري.

9- لطام 50 النوخذة ثاني الرميثي.

10- خزام 119 النوخذة إبراهيم المرزوقي.