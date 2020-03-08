محمد بن راشد يشهد فوز «إم 7» بكأس ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، كأس ولي عهد دبي للقدرة، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ومشاركة 206 فرسان وفارسات من 20 دولة.

وتابع سموّه فوز «إسطبلات إم 7» باللقب، بعدما تصدر الفارس غيث عبدالواحد صقر السباق في المراحل الأولى والثانية والرابعة، على صهوة الجواد «تيسكا»، مسجلاً زمناً قدره 4:01:25 ساعات، بينما جاء في المركز الثاني الفارس حمدان أحمد المري على صهوة الجواد «كاستيلبار توب جير»، المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 4:02:15 ساعات، وتبعه في المركز الثالث الفارس عيسى سعيد العويسي، على صهوة الجواد «روكابيلي»، المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 4:05:54 ساعات. وفي مراحل السباق، تصدر الفارس غيث عبدالواحد صقر، المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، باحتلاله المركز الأول على صهوة الجواد «تيسكا»، المملوك إلى «إسطبلات إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 1:19:35 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس عيسى سعيد العويس على صهوة الجواد «روكابيلي»، المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 1:20:39 ساعة، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس راشد حميد القندي على صهوة الجواد «بيتشكومبر سبايدرمان»، المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 1:20:56 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس حمدان أحمد المري على صهوة الجواد «كاستلبار توب جير»، المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 1:21:16 ساعة، وحلّ في المركز الخامس الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة الجواد «ماهاب»، المملوك إلى «إسطبلات إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 1:21:22 ساعة.

وحافظ الفارس غيث عبدالواحد صقر على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً مسجلاً زمناً قدره 2:34:22 ساعة، بينما تقدم الفارس حمدان أحمد المري من المركز الرابع إلى الوصافة مسجلاً زمناً قدره 2:34:53 ساعة، كما صعد الفارس سالم ملهوف الكتبي من المركز السادس إلى الثالث على صهوة الجواد «منتصر»، المملوك إلى «إسطبلات إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 2:35:48 ساعة، بينما تراجع الفارس راشد حميد القندي من المركز الثالث إلى الرابع، مسجلاً زمناً قدره 2:36:39 ساعة، كما جاء في المركز الخامس الفارس عيسى سعيد العويسي، متراجعاً من المركز الثاني بزمن قدره 2:38:02 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 26 كيلومتراً، بعدما تقدم الفارس حمدان أحمد المري من المركز الثاني إلى الصدارة، مسجلاً زمناً قدره 3:30:59 ساعات، بينما تراجع متصدر المرحلتين الأولى والثانية الفارس غيث عبدالواحد صقر إلى المركز الثاني بزمن قدره 3:31:22 ساعات، وحافظ الفارس سالم ملهوف الكتبي على المركز الثالث، مسجلاً زمناً قدره 3:33:39 ساعات، والأمر نفسه بالنسبة إلى الفارس راشد حميد القندي الذي تمسك بالمركز الرابع، مسجلاً زمناً قدره 3:34:14 ساعات، كما جاء في المركز الخامس الفارس عيسى سعيد العويسي وهو مركزه نفسه في المرحلة الثانية، مسجلاً زمناً قدره 3:35:28 ساعات.