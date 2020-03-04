اتحاد الكاراتيه يزور الحبتور لتوفير الدعم لكأس العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قام اتحاد الكاراتيه، أول من أمس، بزيارة رجل الأعمال الإماراتي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف الحبتور، ضمن الزيارات الدورية المقررة للاتحاد، الهادفة إلى توفير الدعم قبيل استضافة دبي بطولة كأس العالم للكاراتيه للرجال والسيدات، المقررة إقامتها نوفمبر المقبل.

وقال بيان صحافي: «ضم وفد اتحاد الكاراتيه كلاً من: رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، والأمين العام المساعد للاتحاد، الأمين العام للاتحاد العربي، المهندس حميد شامس، والمدير التنفيذي للاتحاد، عضو اللجنة الفنية للاتحاد الدولي، الخبير محمد عباس».

جرت، خلال اللقاء، مناقشة الجوانب التي تخص لعبة الكاراتيه، وسبل تطويرها، وآليات دعمها، ووضع سبل التعاون المشترك بين اتحاد الكاراتيه ومجموعة الحبتور في استضافة دبي لمونديال الكاراتيه، الذي ينظمه الاتحاد الدولي بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي، بالتزامن مع استضافة الدولة للحدث الاقتصادي العالمي الأبرز «إكسبو 2020».

ورحب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور بوفد اتحاد الكاراتيه، مثمناً الجهود التي يوليها الاتحاد وتعاونه الملموس، بهدف الارتقاء وتطوير رياضة الكاراتيه على الصعيدين المحلي والدولي، مشيراً إلى رفعه توصيات خاصة بمجموعته لتسهيل وتوفير كل احتياجات اتحاد الكاراتيه، بهدف الخروج بحدث استضافة بطولة كأس العالم بالصورة المعهودة من النجاحات التي عادة ترافق استضافة الدولة لأكبر الأحداث العالمية.

بدوره، توجه اللواء الرزوقي بالشكر والتقدير لرجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور ومجموعته، على الاهتمام والدعم اللذين يوليهما في سبيل خدمة رياضة الإمارات، والارتقاء برياضيي الدولة، مؤكداً أهمية المشاركة الفاعلة لكل القطاعات التجارية ومؤسسات الدولة، سواء الحكومية أو الخاصة، في سبيل دعم الرياضة الإماراتية. وقدم اللواء الرزوقي، في ختام الزيارة، درع الاتحاد للحبتور، وقلده الميدالية الذهبية للدوري العالمي للكاراتيه (البريميرليغ).

• الإمارات تستضيف كأس العالم للكاراتيه للرجال والسيدات، نوفمبر المقبل.