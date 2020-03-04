نادي ضباط أبوظبي يستضيف انتخابات رابطة المحترفين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي انتخابات رابطة المحترفين الإماراتية، في السادسة والنصف من مساء التاسع من مارس الجاري.

وكانت لجنة الانتخابات الخاصة بانتخابات رابطة المحترفين قد عقدت اجتماعاً 16 فبراير الماضي، برئاسة محمد العامري، وحضور نائب الرئيس المحامية شيخة الكعبي، وعضو اللجنة خالد النقبي، لفحص الترشيحات المقدمة في كل من فئة الرئيس، وفئة نائب الرئيس والعضوية، وعلى ضوء ذلك قررت قبول الترشيح المقدم من كل من: عبدالله الجنيبي عن فئة الرئيس، وجمال المري عن فئة نائب الرئيس، ومحمد اليماحي، وكل من ناصر الظفري وحسن طالب وطارق الشبيبي وسعيد الكعبي عن فئة الأعضاء لاستكمالهم كل المتطلبات المنصوص عليها في النظام الأساسي ولائحة الانتخابات للرابطة.