النصر يكسب «بلدية دبي» ويشارك الجزيرة صدارة «يد السيدات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصد فريق سيدات اليد بنادي النصر نقاط المباراة التي جمعته مع فريق بلدية دبي بفوزه المستحق بنتيجة 37-13، ليرفع رصيده إلى ست نقاط، شارك من خلالها فريق الجزيرة الصدارة بختام الجولة الثالثة التي أقيمت أول من أمس، ويحتل فريق بلدية دبي المركز الرابع برصيد نقطتين.

ولم يجد فريق النصر صعوبة في تخطي فريق بلدية دبي الجديد على البطولة بعناصره المواطنة، رغم مشاركة لاعبة من المقيمات ومحترفة في ظهورها الأول مع الفريق، ودانت لفريق بلدية دبي السيطرة على مجريات المباراة، لعباً ونتيجة، لفارق الخبرات بين لاعبات الفريقين.

وحسمت بنات النصر النتيجة مبكراً مع نهاية الشوط الأول 18-8، التي شكلت فرصة لمدرب الفريق البوسني إبراهيم جاويش، بمشاركة الصف الثاني خلال الشوط الثاني، محافظاً على فارق الأهداف بنهاية المباراة، التي أدارها الحكمان جمال سيف وسلمان عبدالله وعلى الطاولة خميس العشر.