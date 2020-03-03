البولندية كاميلا تزهو بكأس ولي عهد دبي لـ «قدرة السيدات»

المصدر: أحمد طارق - دبي

فازت الفارسة البولندية، كاميلا أنيتا كارت، بلقب سباق كأس ولي عهد دبي للقدرة للسيدات لمسافة 119 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، في افتتاح مهرجان ولي عهد دبي للقدرة، بمشاركة 126 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسمت كاميلا اللقب بعدما صعدت إلى الصدارة في المرحلة الرابعة والأخيرة، على صهوة الجواد «رازورباك ميكانو»، المملوك إلى إسطبلات إم آر إم، وجاءت في المركز الثاني الفارسة آية عبدالرضا على صهوة الجواد «تشا أل باتشينو»، المملوك إلى إسطبلات إف 3، وتبعتها في المركز الثالث الفارسة مريم عدنان الريس على صهوة الجواد «ستارلايت»، المملوك إلى إسطبلات إم 7.

وفي المراحل الثلاث السابقة، تصدرت الفارسة الأوروغويانية، سيسيليا غارسيا، المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «أركاوس»، المملوك إلى إسطبلات إم 7، مسجلة زمناً قدره 1:23:36 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة الإسبانية جوليا سيراباسا على صهوة الجواد «كينغ»، المملوك إلى إسطبلات إيه بي إتش، مسجلة زمناً قدره 1:23:36 ساعة، وتبعتها في المرتبة الثالثة الفارسة نوف سعيد النعيمي على صهوة الجواد «تامارا ديزرت موون»، المملوك إلى إسطبلات دباوي، مسجلة زمناً قدره 1:23:55 ساعة، وجاءت في المركز الرابع الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز على صهوة الجواد «فيلتيك ليريم»، المملوك إلى إسطبلات إم 7، مسجلة زمناً قدره 1:24:05 ساعة، وجاءت في المرتبة الخامسة الفارسة البولندية كاميلا أنيتا كارت على صهوة الجواد «رازورباك ميكانو»، المملوك إلى إسطبلات إم آر إم، مسجلة زمناً قدره 1:24:08 ساعة.

وشهدت المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً تغييرات على مستوى الصدارة، بعدما تقدمت الفارسة الإسبانية جوليا سيراباسا إلى المركز الأول، مسجلة زمناً قدره 1:15:02 ساعة، كما صعدت الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز من المركز الرابع إلى الثاني، مسجلة زمناً قدره 1:15:23 ساعة، وقفزت الفارسة الهندية نيدا أنجوم من المركز الـ13 إلى الثالث على صهوة الجواد «كاميرون»، المملوك إلى إسطبلات دباوي، مسجلة زمناً قدره 1:14:40 ساعة، وجاءت في المركز الرابع الفارسة شمسة المطوع متقدمة من المركز الـ11 على صهوة الجواد «شيفاني»، المملوك إلى إسطبلات دباوي، مسجلة زمناً قدره 1:14:43 ساعة، بينما تراجعت الفارسة نوف سعيد النعيمي من المركز الثالث إلى الخامس، مسجلة زمناً قدره 1:15:26 ساعة. وفي المرحلة الثالثة لمسافة 26 كيلومتراً، تقدمت الفارسة الأرجنتينية سابرينا مينديز من المركز السابع إلى الأول على صهوة «إنكور»، المملوك إلى إسطبلات إم 7، مسجلة زمناً قدره 56:27 دقيقة، كما قفزت الفارسة ميثاء محمد القبيسي من المركز الـ12 إلى الثاني على صهوة «شومان» المملوك إلى إسطبلات إف 3، مسجلة زمناً قدره 56:27 دقيقة، وجاءت الفارسة الفرنسية كاميل كولومبو في المركز الثالث متقدمة من المركز الثامن على صهوة «فيستا» المملوك إلى إسطبلات سيح السلم، مسجلة زمناً قدره 56:31 دقيقة، وتبعتها في المركز الرابع الفارسة الإسبانية نارو كالفو متقدمة من المركز الـ14 على صهوة «كيتيما»، المملوك إلى إسطبلات إم 7، مسجلة زمناً قدره 57:10 دقيقة، وتقدمت الفارسة مريم عدنان الريس من المركز التاسع إلى الخامس على صهوة «ستارلايت»، المملوك إلى إسطبلات إم 7، مسجلة زمناً قدره 58:24 دقيقة.

• 119 كيلومتراً مسافة سباق مهرجان ولي عهد دبي للقدرة.