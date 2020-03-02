لجنة الانتخابات ترفع قائمة راشد بن حميد إلى «عمومية اتحاد الكرة» لاعتمادها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تُواصل الأمانة العامة في اتحاد كرة القدم تحضيراتها لاجتماع الجمعية العمومية الانتخابية المقررة 12 الجاري، والتي سيتم خلالها اعتماد مجلس إدارة اتحاد الكرة للدورة الانتخابية 2020-2024.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد الظاهري، في بيان صحافي: «لجنة الانتخابات قامت خلال اجتماعها الأخير بالاطلاع على القائمة النهائية المقدمة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، المرشح لمنصب الرئيس، وبعد التأكد من جميع الشروط والمتطلبات خصوصاً في ما يتعلق بالفئات، حيث قرّرت رفعها لاجتماع الجمعية العمومية من أجل المصادقة عليها واعتمادها».

وضمت القائمة النهائية كلاً من: هشام الزرعوني (نادي الشارقة) حميد الطاير (نادي النصر) علي البدواوي (نادي حتا) سيف المنصوري (نادي الظفرة) سالم الشامسي (نادي العين) أحمد درويش (نادي الإمارات) يوسف السهلاوي (نادي الحمرية) أمل بوشلاخ (نادي رأس الخيمة)، والأسماء المرشحة من قبل المرشح لمنصب الرئيس، وهم: خلفان بالهول وإبراهيم الحمادي وسالم الشامسي.

وأوضح الظاهري أنه سيتم إرسال الدعوة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية إلى الأندية كافة خلال الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن الاجتماع سيشهد حضور ممثلين عن الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

سيتم إرسال الدعوة وجدول أعمال الجمعية العمومية إلى الأندية خلال الأسبوع الجاري.