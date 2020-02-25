أرقام ونتائج مميّزة للاعبي الإمارات في «تحدي ياس للترايثلون»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتم يوم الجمعة الماضي تحدي ياس للترايثلون الذي أقيم في جزيرة ياس بأبوظبي بمشاركة 820 لاعباً، وشهد أرقاماً ونتائج مميزة للاعبي الإمارات للترايثلون.

وقال بيان صحافي: «حقق لاعب فريق الناشئين وممثل نادي شباب الأهلي حمدان أحمد المركز الثاني على المجموع العام لمسافة سوبر سبرنت التي تتضمن (375 متر سباحة، و11 كيلومتر دراجات، و2.5 كيلومتر جري)، فيما حقق اللاعب عبدالله اللقيطي ممثل نادي الجزيرة المركز الثالث على المجموع العام عن المسافة الأولمبية التي تتضمن (1.5 كيلومتر سباحة، و38 كيلومتر دراجات، و 10 كيلومتر جري) وفي منافسات مسافة السبرنت حقق اللاعب عبدالله فرحان المركز الأول».

وأضاف البيان: «شارك كل من اللاعبين فارس الزعابي ومحسن آل علي ومحمد طرموم الكثيري ضمن فئة المحترفين لمسافة سبرنت، فاز فيها لاعب منتخب الترايثلون فارس الزعابي بالمركز الأول على فئة المواطنين والمركز الخامس على المجموع العام».