مجلس دبي الرياضي يستضيف «أقوى رجل خليجي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضاف مجلس دبي الرياضي، أول من أمس، التصفيات التأهيلية لمنافسات الوزن المفتوح من بطولة «أقوى رجل خليجي»، التي اعتمد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تنظيمها بشعار التحدي الخليجي، وتأتي ضمن المبادرات الداعمة للشباب الخليجي في المجال الرياضي، ويخصص ريعها للأعمال الإنسانية في دعم مرضى السرطان، وتنظم البطولة للمرة الأولى في المنطقة، وتقام المنافسات النهائية منها في البحرين.

وشارك 25 منافساً من الرياضيين الإماراتيين في البطولة، التي أقيمت في «صالة وقت اللياقة الرياضية» في ساحة نادي شباب الأهلي دبي بالممزر، وتضمنت المنافسات ثلاث ألعاب هي: رفع الجذع، ومشية الفلاح، ورفع السيارة، وفاز بالمركز الأول في هذه المنافسات محمد موسى المعلم، تلاه بدر النوري في المركز الثاني، وجاء محمد سيف المنصوري في المركز الثالث. حضر مراسم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى مدير قسم الرياضات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، عادل البناي، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة، أحمد الشيخ.

وتعدّ التصفيات التي أقيمت في دبي هي المرحلة الثالثة من البطولة، حيث أقيمت المرحلة الأولى من التصفيات في المملكة العربية السعودية، فيما أقيمت المرحلة الثانية في الكويت، وستقام المرحلة الرابعة في سلطنة عُمان، ويتأهل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى من كل مرحلة للمنافسة في النهائيات التي ستقام في مملكة البحرين شهر أبريل المقبل.

وتدعم بطولات التحدي التي يحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيمها في دبي، حيث أصبحت دبي مدينة عالمية في بطولات التحدي حتى أطلق عليها مدينة التحديات، ذلك كونها هي المدينة الأولى في العالم التي تحتضن تسعة من أشهر وأضخم بطولات التحدي، من أهمها: بطولة ألتيميت سترونغ مان، وسبارتن، وتحدي الوحل، وتحدي الثلج، وتحدي الصحراء، وتحدي ناس الليلي، وسبارتن السيدات، والألعاب الحكومية، وتحدي أفينشورا، التي تقام في مختلف مناطق دبي، مثل جميرا والمرموم وحتا، وغيرها من المناطق السياحية والحيوية في دبي، التي تلبي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع والرياضيين من داخل الدولة وخارجها.