هاليب تظفر باللقب الثاني في «تنس دبي للسيدات»

المصدر: جوني جبور - دبي

نجحت الرومانية، سيمونا هاليب، المصنفة ثانية عالمياً، في حصد لقبها الثاني في بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس اللاعبات المحترفات، عقب فوزها، أمس، على حساب مفاجأة البطولة، الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة 19 عالمياً، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (3-6 و6-3 و7-6)، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود في دبي، ودامت المباراة قرابة ساعتين و29 دقيقة.

وكانت هاليب قد فازت بلقب نسخة 2015.وعقب انتهاء منافسات بطولة السيدات، التي بلغ إجمالي جوائزها 2.9 مليون دولار، قام الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد التنس، برفقة النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، ونائب أول الرئيس للاتصال المؤسسي لسوق دبي الحرة مدير البطولة، صلاح تهلك، ورئيس العمليات في سوق دبي الحرة، راميش كيدامبي، ونائب الرئيس لشؤون التسويق، شينيد السباعي، وأمين السر العام لاتحاد التنس، ناصر المرزوقي، بتتويج بطلات النسخة 20.

وحصلت سيمونا هاليب على جائزة المركز الأول البالغة 696 ألفاً و860 دولاراً، بالإضافة إلى 470 نقطة تضاف إلى مجموع نقاط تصنيفها العالمي، فيما حصلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا على 372 ألفاً و200 دولار، و305 نقاط.

وتعقيباً على لقبها الثاني في دبي، قالت الرومانية هاليب: «أتطلع إلى استثمار هذا الفوز بالصورة المثلى خلال موسمي الحالي، على صعيد البطولات العالمية، خصوصاً أن لقب دبي هو الأول لي هذا العام، وجاء تعويضاً عن خروجي من نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، الشهر الماضي».

وأضاف: «إنني في أفضل حالاتي على الصعيدين النفسي والفني، وأعد جمهور (تنس دبي) بالعودة مجدداً العام المقبل للدفاع عن لقبي بالبطولة».

على جانب آخر، احتفظ الثنائي المكون من لاعبة الصين تايبيه، سو وي هسيه، وزميلتها التشيكية، باربورا سترايكوفا، بلقبه للعام الماضي في منافسات الزوجي ببطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات، عقب نجاحهما في حسم شوط كسر التعادل لمصلحتهما «1-5»، الذي قادهما إلى الفوز على الثنائي المكون من التشيكية باربورا كريجكوفا والصينية سيساسي زهينغ، في المباراة التي انتهت في أول شوطين بنتيجة التعادل.

وتقاسمت اللاعبتان هسيه وسترايكوفا جائزة المركز الأول، البالغة 102 ألف و210 دولارات، فيما اكتفت اللاعبتان كريجكوفا وسيساي بتقاسم جائزة المركز الثاني، البالغة 56 ألفاً و640 دولاراً.

الجزيري: توقعت مواجهة نوفاك

كشف النجم التونسي مالك الجزيري، أنه توقع الاصطدام بالمصنف الأول عالمياً، وقال الجزيري في تصريحات صحافية: «تعودت مواجهة الكبار في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، خصوصاً أنه بمجرد الإعلان عن اسم نوفاك دجوكوفيتش ووضعه في خانة شبكة القرعة، توقعت أن الاسم الذي سيليه في الخانة رقم 2 سيكون هو اسمي، لتأتي المفاجأة بوضع القرعة لي في مواجهة الصربي في نسخة 2020، لتتكرر القصة ذاتها للمرة الخامسة، إذ وضعتي القرعة في نسخة 2018 في مواجهة البلغاري ديمتروف، وفي نسخة 2017 بمواجهة البريطاني اندي موراي، وسبق في 2016 بلقاء آخر مع دجوكوفيتش، قبل أن أستهل نسخة 2014 بلقاء السويسري روجيه فيدرر».

وأضاف: «لست قلقاً من اللعب مرة أخرى مع دجوكوفيتش لكنها مباراة صعبة للغاية، لأنه في أفضل حالاته وثقته عالية جداً بعد حصوله على لقب بطولة أستراليا المفتوحة منذ أيام قليلة، وهو يقدم أعلى مستوياته في الفترة الحالية».

الجزيري يصطدم بدجوكوفيتش في افتتاح «تنس دبي للرجال»

جاءت قرعة بطولة «تنس دبي» للاعبين المحترفين صعبة على التونسي مالك الجزيري المصنف 259 عالمياً، بعد أن وضعته وللمرة الخامسة في مشاركاته الستة الماضية في مواجهة المصنف الأول عالمياً، إذ يستهل الجزيري مشواره في النسخة 28 من البطولة التي تنطلق غداً على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود في دبي، والبالغ إجمالي جوائزها 2.9 مليون دولار، بمواجهة المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دوجوكوفيتش.

وسبق لقرعة «تنس دبي» أن ظلمت الجزيري حين وضعته في نسخة 2018 بمواجهة المصنف الأول في البطولة البلغاري غريغور ديمتروف، وسبقها في نسخة 2017 بمواجهة المصنف الأول عالمياً البريطاني اندي موراي، وجاءت مكملة لمواجهته أمام المصنف الأول على العالم في نسخة 2016 الصربي نوفاك دجوكوفيتش، ومن قبلها مواجهته للأول عالمياً السويسري روجيه فيدرر في افتتاح نسخة 2014.

جاء ذلك خلال مؤتمر إجراء مراسم القرعة الذي أقيم أمس في قاعة المجلس في الاستاد الرئيس لملاعب «سوق دبي الحرة»، وحضره كل من النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة الجهة المالكة والمنظمة للحدث كولم ماكلوكلين، ونائب أول الرئيس للاتصال المؤسسي في سوق دبي الحرة ومدير بطولات تنس دبي صلاح تهلك، والأمين العام لاتحاد التنس ناصر يوسف، وممثل رابطة لاعبي التنس المحترفين جيري أرمسترونغ، بالإضافة إلى أربعة من نجوم اللعبة المشاركين في البطولة، المصنف 14 عالمياً الروسي أندريه روبليف، ومواطنه كارين خاشنوف المصنف 17 عالمياً، والبريطاني دانيال إيفانز المصنف 31 على العالم، والتونسي مالك الجزيري المصنف 259 عالمياً.

ووضعت القرعة الممثل الثاني للعرب المصري محمد صفوت المصنف 132 عالمياً والقادم الشهر الماضي من انتصاره الأول عالمياً في سلسلة بطولات التحدي للتنس العالمي، في مواجهة الألماني فليب كولشرايبر المصنف 81 عالمياً، في ظل سعي الألماني لاستعادة مستواه والعودة إلى قائمة كبار المصنفين التي كان يشغلها في السنوات الماضية، وذلك من بوابة بطولة دبي.

ويتقدم الصربي دجوكوفيتش الذي سبق له الفوز ببطولة دبي أعوام «2009-2010-2011-2013» قائمة المرشحين للمنافسة في لقب نسخة 2020، خصوصاً أن مشوار دجوكوفيتش في حال عبوره لعقبة الجزيري في الدور الأول مرشح للاصطدام بالفائز من لقاء المصري محمد صفوت والألماني كولشرايبر.