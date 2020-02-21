أنس جابر: «التسرع» سبب وداعي المبكر لـ «تنس دبي»

المصدر: جوني جبور ■دبي

قالت نجمة التنس التونسية، المصنفة 45 عالمياً، أنس جابر، إن «التسرع كان السبب المباشر في وداعها المبكر لبطولة سوق دبي الحرة للتنس»، بعد خسارتها أول من أمس أمام المصنفة الأولى في البطولة والثانية عالمياً، الرومانية سيمونا هاليب بمجموعتين لواحدة، وبنتيجة (6-1 و2-6 و6-7).

وقالت في تصريحات صحافية إنها دفعت ثمن التسرع في الإرسال، ما جعلها تخسر فرصة بلوغ نقطة حسم المباراة لمصلحتها خلال شوط كسر التعادل. وأضافت: «صمدت لثلاث مجموعات أمام المصنفة الثانية عالمياً، ورغم أنه أمر مهم بالنسبة لي، لكن طموحي في هذه البطولة كان أكبر». وتابعت: «المجموعتان الثانية والثالثة كشفتا عن جوانب فنية ونقاط ضعف عليّ معالجتها، خصوصاً على صعيد التسرع في لعب الإرسال».

وأضافت: «بكل تأكيد الأسلوب الذي تجرعت من خلاله الخسارة سيظل يلازمني طويلاً، لكنه في الوقت ذاته سيكون بمثابة الحافز لي للعمل على تطوير أدائي، والسير قدماً نحو أهدافي التي وضعتها للعام الجاري، وهي بلوغ التصنيف 20 عالمياً».

في جانب آخر، فجّرت الكازاخستانية ايلينا ريباكينا، المصنفة 19 عالمياً، مفاجأة جديدة، بفوزها أمس على التشيكية كارولينا بليشكوفا، المصنّفة الثالثة عالمياً، بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-3، لتضمن بذلك بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

واحتاجت الكازاخستانية إلى ساعة و41 دقيقة لتلحق بليشكوفا في قائمة كبار المصنفات اللواتي ودعن المنافسات، وهن الأوكرانية ايلينا سفيتولينا بطلة 2017 و2018، والسويسرية بيليندا بينشيتش حاملة اللقب، والأميركية صوفيا كينين، بطلة أستراليا المفتوحة، والأميركية أليسون ريسكي.

عمل جراحي وراء انسحاب النجم السويسري فيدرر

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، أمس، انسحاب حامل اللقب، وصاحب الرقم القياسي في البطولة بثمانية ألقاب، السويسري روجيه فيدرر (38 عاماً)، من المشاركة في بطولة الرجال التي تنطلق 23 الجاري، حيث أكدت أن اللاعب خضع أمس لعمل جراحي في الركبة.

وقال مدير البطولة، صلاح تهلك: «فيدرر كان حريصاً، من خلال وكيل أعماله، على مخاطبة اللجنة المنظمة العليا، ليؤكد انسحابه، وذلك جراء الخضوع لعمل جراحي في ركبته اليمنى، بعد نصيحة ملحة من الجهاز الطبي». وتابع: «عانى السويسري آلاماً في الركبة اليمنى خلال الفترة الأخيرة، وكان يأمل أن تختفي، إلا أن الفحص والمتابعة الطبية والمناقشة مع فريقه الطبي الخاص، كان وراء تقديم النصح بضرورة الإجراء الفوري للعملية».

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التصنيف العالمي للنجمة التونسية أنس جابر التي قدمت هذا الموسم مستويات مميزة.