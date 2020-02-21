سهيل الغيلاني بطلاً لكأس حتا للإسطبلات الخاصة للقدرة

المصدر: أحمد طارق ■دبي

فاز الفارس سهيل الغيلاني بلقب سباق كأس حتا للإسطبلات الخاصة للقدرة، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 57 فارساً وفارسة من الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي. وحسم الغيلاني اللقب بعدما صعد إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، على صهوة الجواد «جساس» المملوك إلى إسطبلات (إس إس) بزمن 4:26:57 ساعات، بينما جاء ثانياً فارس أحمد المنصوري على صهوة الفرس «وستفاليا» المملوكة إلى إسطبلات (ماس)، مسجلاً 4:27:56 ساعات، وثالثاً محمد سهيل الكتبي على صهوة الفرس «دانيشا» المملوكة إلى إسطبلات (ماس) بزمن 4:28:46 ساعات. وانطلق السباق من خلال المرحلة الأولى.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فقد تصدر الهندي أمجد خان المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، على صهوة الفرس «دا مارينلا» المملوكة إلى إسطبلات سعيد، وجاء ثانياً سعيد سالم المهيري على صهوة الجواد «مقدام» المملوك إلى إسطبلات إس إس، وثالثاً الهندي ماهندرا سينجيه على صهوة الجواد «شريف» المملوك إلى إسطبلات السراب.

وحافظ أمجد خان على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، بينما تقدمت الفارسة ليلى المرزوقي من الرابع إلى الوصافة، وتراجع سعيد المهيري من الثاني إلى الثالث، بينما تقدم الأوروغوياني خواكين ستيرلينغ من السادس إلى الرابع.

في المقابل، شهدت المرحلة الثالثة لمسافة 26 كيلومتراً تغييرات كبيرة في مراكز الصدارة، بعدما قفز الفارس سيف جمعة بالجافلة من السادس إلى الأول على صهوة الجواد «داشورة» المملوك إلى إسطبلات إس إس، كما تقدم الفارس محمد سهيل الكتبي من الثامن إلى الوصافة، وجاءت في المركز الثالث الأرجنتينية كارين غوميز.

ونجح بعد ذلك الفارس سهيل الغيلاني في حسم المرحلة الأخيرة والمهمة ليتوّج بطلاً للسباق.

- الغيلاني حسم لقب السباق بعد تصدّر المرحلة الرابعة، مسجلاً 4:26:57 ساعات.