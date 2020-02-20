مصفوت يستغني عن المهري.. ويتعاقد مع الحضيري

المصدر: محمد فاضل ■عجمان

كشف رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، أحمد سعيد الزحمي، عن فسخ عقد مدرب الفريق الأول الوطني عبدالغني المهري، والتعاقد مع المدرب التونسي طارق الحضيري، لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة لدوري الدرجة الأولى.

وقال الزحمي، لـ«الإمارات اليوم»: «نتمنى للمدرب عبدالغني مستقبلاً جيداً في محطته المقبلة، ونأمل أن ينجح المدرب الجديد في دوره لاستكمال مهمة الفريق بالدوري».

بدوره، قال المدرب المهري: «إن عدم تطابق وجهات النظر من الناحية الفنية مع رؤية مجلس الإدارة حال دون الاستمرار في عملي، وأتمنى لنادي مصفوت الاستمرار بالنتائج الإيجابية».