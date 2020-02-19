«الإمارات» يواجه «بنجاش» في الكأس الذهبية للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، اليوم، إقامة مباراتين ضمن الجولة الثانية لكأس ستاندرد تشارترد الذهبية 2020 للبولو، حيث يلتقي فريق الإمارات مع فريق بنجاش، وقبلهما مباراة بين فريقي الحبتور وزيدان.

تقام البطولة بدعم من مجلس دبي الرياضي، وتبلغ جوائزها نصف مليون درهم، حيث يحصل البطل على 350 ألف درهم، والوصيف 150 ألف درهم، إضافة إلى 350 ألفاً، رصدتها اللجنة للفائزين من الجماهير.

وتقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات في لقاء بنجاش، حيث يدخل فريق الإمارات المباراة بمعنويات إيجابية بعد فوزه بكأس «إعمار ماستر»، التي اختتمت السبت الماضي.

يذكر أن البطولة تحظى بمشاركة ثمانية فرق تزخر بأبرز النجوم المحليين والعالميين في عالم لعبة البولو، ويصل مجموع تصنيف لاعبيها المشاركين مع مختلف الفرق، «هانديكاب 18 جول»، وتمتد إلى غاية السادس من شهر مارس المقبل.