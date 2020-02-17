طواف دبي النسائي ينطلق اليوم من «فيستفال سيتي» بمشاركة 17 فريقاً

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تنطلق، في التاسعة والنصف من صباح اليوم، المرحلة الأولى من طواف دبي النسائي الدولي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وينظمه اتحاد الدراجات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتبلغ مسافة المرحلة الأولى، التي تحمل اسم «نشاما للتطوير العقاري» 99 كم، تبدأ من أمام فندق هوليداي إن فيستفال سيتي في اتجاه ند الحمر ورأس الخور وطريق دبي - حتا، ثم الهباب والقدرة والمرابع العربية، وتختتم في «نشاما تاون سكوير» على طريق القدرة. يشارك في الطواف، الذي تبلغ مسافته الإجمالية 406 كيلومترات على أربع مراحل، 17 فريقاً، تضم في صفوفها 102 درّاجة، من بينهن نخبة كبيرة من المصنفات على المستوى الدولي.

والتقت مديرة الطواف، نورة الجسمي، مع الفرق المشاركة للترحيب بها.

ويضم فريق الإمارات المشارك في الطواف اللاعبات: سماح خالد وابتسام زايد والميك أيرين، وميجان سميث ولورين مورالكي وأيفا ريان، ويشرف على الفريق المدرب إبراهيم الفلامارزي، الذي أكد أن الفريق يشارك في الطواف بطموح المنافسة، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أن «الفريق استعد بشكل جيد، ويضم في صفوفه نخبة من أفضل اللاعبات، وثقتنا بهن بلا حدود».