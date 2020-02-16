عبدالله المري بطلاً لكأس إكسبو 2020 للقدرة

المصدر: أحمد طارق ■دبي

فاز الفارس عبدالله غانم المري بلقب كأس إكسبو 2020 للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، والذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، بمشاركة 217 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسم المري اللقب، بعدما صعد إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، على صهوة الفرس «شاتان»، المملوك إلى إسطبلات إف 3، بينما جاء ثانياً الفارس سيف أحمد المزروعي على «ماجيك غلين تورك»، وثالثاً الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، على الجواد «ملفت» المملوك إلى إسطبلات إم 7.

وتصدرت الفارسة فاطمة المري المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، على صهوة الفرس «روبيس دو شاتيل» المملوك إلى إسطبلات إف 3، وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد الشحي على «أفنير دي بونانس» المملوك إلى إسطبلات البوادي، وتبعه الفارس سهيل علي الغيلاني، وجاءت رابعة الأرجنتينية كاتالينا باستونز، وخامساً عبدالله المري.

وشهدت المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً تغييرات في الصدارة، بعدما تقدمت المصرية نورة عبدالله من التاسع إلى الأول على الجواد «لورمار» المملوك إلى إسطبلات المغاوير، بينما تراجعت متصدرة المرحلة الأولى فاطمة المري إلى الثاني، واحتفظ الغيلاني بالثالث، وصعد الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم من العاشر إلى الرابع على الجواد «رعود» المملوك إلى إسطبلات إم 7، بينما تراجع الشحي من الثاني إلى الخامس. أما المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً، فقد شهدت تقدم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم من السادس إلى الأول، كما حل ثانياً الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم متقدماً من الرابع، وتبعه الفارس عبدالله المري، بينما تراجعت المري من الثاني إلى الرابع، وقفز سالم الكتبي من الـ15 إلى الخامس.

- حسم المري اللقب، بعدما صعد إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، على صهوة الفرس «شاتان» المملوك إلى إسطبلات إف 3.