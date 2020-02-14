الهاشمي يطمح إلى لقبَي «الهواة» و«المحترفين» في كمال الأجسام

المصدر: جوني جبورـــ دبي

يطمح بطل «مستر أولمبيا» 2017 للاعبين الهواة سعيد الهاشمي (36 عاماً)، في أن يصبح أول مواطن في رياضة كمال الاجسام يجمع بين لقب بطلي الهواة والمحترفين، حين يدخل أبريل المقبل منافسات «مستر أولمبيا لاس فيغاس» للمحترفين.

وقال الهاشمي لـ «الإمارات اليوم»،: «اتحاد اللعبة رفض في عام 2017 انضمامي إلى قائمة اللاعبين المرشحين لتمثيل المنتخب الوطني، وكان هذا الرفض بمثابة النقطة الفارقة في مسيرتي على صعيد رياضة كمال الاجسام التي أمارسها منذ 22 عاماً، إذ أتاح لي الفرصة للتفرغ والمشاركة في بطولة»مستر أولمبيا«للهواة التي أقيمت في نوفمبر من ذلك العام في مدينة نيودلهي بالهند، والفوز بلقبها عن فئة»بطل الأبطال«في بطولة توازي من حيث مستواها كأس العالم لأصبح حينها أول إماراتي يتوج بلقبها".

ويضف: أنا حالياً بصدد الإعداد للمنافسة المقرر اقامتها في أبريل المقبل على لقب بطولة إيرلندا وانتزاع بطاقة التأهل إلى»مستر أولمبيا«للمحترفين التي ستقام خريف العام الحالي في لاس فيغاس الأميركية تحت إشراف الاتحاد الدولي»IFPP«والسعي لحصد لقبها لأصبح أول إمارتي يجمع بين لقبي الهواة والمحترفين».

وتابع: «على مدار الأعوام الماضية، شاركت وحققت القاب بطولات عربية ودولية،

واسعى دوما للارتقاء بمستواي والسير قدماً نحو تحقيق الحلم الذي راودني طويلاً بالجمع بين لقبي هواة ومحترفي»مستر أولمبيا«التي تعد أقوى بطولات العالم على صعيد منافسات كمال الأجسام».

وعن أسلوبه في تنمية بنيته العضلية والإعداد لاستحقاقاته المقبلة قال الهاشمي: «أعمل في جمارك دبي، ورغم صعوبة طبيعة العمل الا أنني أتدرب بشكل يومي بمعدل ساعة في الفترة الصباحية وساعتين في الفترة المسائية، كما أحرص على تناول ثمان وجبات يومياً».