المصدر: الامارات اليوم

محترف

أعرب مشجعو أحد أندية دوري الخليج العربي، عبر تغريدات في «تويتر»، عن غضبهم من عدم توضيح إدارة النادي للحالة الصحية لأحد اللاعبين الأجانب في الفريق، خصوصاً أنه غاب عن آخر ثلاث مباريات، من دون الكشف عن حجم إصابته ومدة ابتعاده عن المباريات.

مناصب

تساءل مغردون عما إذ كان يجوز لأعضاء رابطة المحترفين الجمع بين منصبين، إذ هناك أشخاص ترشحوا، أخيراً، لعضوية الرابطة خلال الانتخابات الحالية، ويجمعون بين أكثر من منصب، علماً بأن الجميع بين منصبين رياضيين كان قد أثار في الفترة الماضية أزمة كبيرة بين اتحاد الكرة والهيئة العامة للرياضة.

تربيطات

انتقد مراقبون ما وصفوه بـ«التربيطات» في الانتخابات الخاصة باتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين، مشددين على أهمية أن تكون المنافسة على شغل المناصب الرياضية مفتوحة لكل الكفاءات الرياضية، الراغبة في خدمة كرة الإمارات بكل شفافية، بعيداً عن أي مصالح أخرى.

ورشة

استضاف نادي الشارقة ورشة تعريفية خاصة بالتعديلات الجديدة في التحكيم، لمدربي أكاديمية كرة القدم بالنادي، بإشراف المحاضر ومقيّم الحكام في اتحاد الكرة، عبدالواحد خاطر، وبحضور المشرف الفني للأكاديمية جمعة ربيع.

لاعب

قرر لاعب مقيم مغادرة الدولة بعدما استغنى عنه ناديه في آخر يوم، قبل غلق باب الانتقالات، ما أضاع عليه فرصة اللحاق بأي نادٍ آخر، لكنه تلقى فيه عروضاً عدة استعداداً للموسم المقبل.

مكافأة

كافأ مركز دبا لبناء الأجسام لاعب المنتخب الوطني وبطل العالم خليفة برمان بمبلغ 30 ألف درهم، ضمن مبادرة تكريم الأبطال الذين يمثلون المركز في المنتخبات الوطنية.

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