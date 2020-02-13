الجنيبي والمري تقدما بمفردهما لمنصبي الرئيس ونائبه في الرابطة

المصدر: سيد مصطفى - دبي

قالت المتحدثة باسم لجنة انتخابات رابطة دوري المحترفين، ونائب الرئيس، شيخة الكعبي، إن باب الترشح على مناصب مجلس إدارة الرابطة أغلق في الخامسة من مساء أمس، بتقدم سبعة مترشحين فقط.

وأضافت لـ«الإمارات اليوم»: «تقدم على منصب الرئيس رئيس رابطة دوري المحترفين، عبدالله الجنيبي، بمفرده، وعلى منصب نائب الرئيس، جمال حامد المري».

وأضافت: «بخصوص المترشحين على مقعد العضوية، فقد تقدم خمسة أعضاء لاختيار ثلاثة من بينهم في الانتخابات التي ستجري في التاسع من مارس المقبل، وهم: محمد الحمادي، وناصر الظفري، وحسن طالب، وطارق علي الشبيبي، وسعيد الكعبي». وأوضحت أن «لجنة الانتخابات ستجتمع، الأحد المقبل، لفحص أوراق المترشحين، وإذا تم التأكد من سلامتها، فسيضمن الجنيبي والمري الفوز بمنصب الرئيس والنائب بالتزكية، والأمر نفسه بالنسبة للأعضاء الخمسة، فإذا كانت أوراقهم سليمة فستكون الانتخابات على ثلاثة مقاعد فقط».