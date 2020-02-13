جواهر القاسمي تكرّم حياة آل خليفة بوسام العطاء لدورها في دعم المرأة الرياضية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كرّمت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة بوسام العطاء رفيع المستوى لدورها في دعم المرأة الرياضية العربية.

وجاء التكريم خلال استقبال سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، للوفود المشاركة في النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، مساء أول من أمس، في قصر البديع، وبحثت سموها مع رؤساء الوفود واقع المرأة الرياضية العربية وسبل الارتقاء به، واستمعت لآرائهم حول الدورة الحالية ومجالات تطويرها، لتعزز مكانتها كحاضنة لمستقبل المرأة الرياضية في الوطن العربي.

وحظيت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة لجنة رياضة المرأة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بهذا التكريم لدورها الريادي في دعم المرأة الرياضية، وإسهاماتها في تطوير قطاع الرياضة العربية بشكل عام.

وأكدت سمو الشيخة جواهر القاسمي أن الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، تمثل نموذجاً ريادياً، مؤمناً بإمكانات مجتمعاتنا وبقدرة المرأة العربية على تحقيق منجزات نوعية في كل المجالات وفي مقدمتها الرياضة، وأوضحت أنها رسخت خلال مسيرتها الثرية مفهوم الرياضة حقاً إنسانياً، ودلالة على تقدم المجتمعات وتحضرها، وعززت روابط التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين المؤسسات الرياضية في الوطن العربي.

وتابعت سموها: «في كل مرة نشهد فيها دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، تزداد قناعتنا بأهمية مواصلة الجهود للحفاظ على هذا الحدث الرياضي وتطويره، خصوصاً بعد أن نرى مقدار ما تملكه بطلاتنا من مهارات وكفاءات وإصرار وأخلاق تنافسية عالية».

من جهتها، ثمّنت الشيخة حياة آل خليفة، الجهود الكبيرة والفاعلة التي تقودها سمو الشيخة جواهر القاسمي، مؤكدة أن الرعاية الكريمة التي توليها سموها للدورة العربية أوصلتها لأن تحظى بمشاركة تاريخية هذا العام في نسختها الخامسة.

- سموها أكدت أهمية مواصلة الجهود للحفاظ على دورة الألعاب العربية وتطويرها.