«شرطة دبي» توقع اتفاقية شراكة مع رابطة الفرق التكتيكية الأميركية

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أشاد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، بفعاليات معرض التجهيزات العسكرية المصاحب للنسخة الثانية من بطولة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2020»، والإقبال الذي شهده من الشركات المتخصصة لعرض معدات الحماية والأجهزة والتقنيات المتخصصة في المجال.

وقال في تصريحات صحافية إن الإقبال الكبير من الشركات المتخصصة بتوريد معدات وتجهيزات الوحدات الخاصة يثبت نجاح بطولة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» في نسختها الأولى، والصدى الإيجابي والمؤثر للبطولة عالمياً، وهذا المعرض المصاحب يعد منصة مهمة لعرض أحدث التقنيات والأسلحة المستخدمة في هذا النوع من الصناعات العسكرية

وتفقد المري أجنحة المعرض المصاحب للبطولة الذي يضم أكثر من 15 شركة متخصصة في توريد معدات وتجهيزات الفرق التكتيكية.

واطلع القائد العام لشرطة دبي على معدات الحماية الخاصة برجال الشرطة في مختلف العمليات الميدانية، مثل سترة الوقاية من الصدمات المفاجئة والعنيفة التي تتعامل تلقائياً مع أية أخطار تهدد حياة رجال الشرطة، بالإضافة إلى أجهزة وتقنيات تصوير المواقع التي تعمل بتكنولوجيا الاستشعار للكشف عن الأجسام المجهولة والمشبوهة عن بعد.

من ناحية أخرى أبرمت القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية شراكة مع رابطة الفرق التكتيكية الأميركية على هامش منافسات النسخة الثانية من بطولة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»، المقامة حالياً على ميادين الرماية في الروية.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، اللواء عبدالله الغيثي، ومن الجانب الآخر المدير التنفيذي لرابطة الفرق التكتيكية الأميركية كينيث ثوربرجور إيلس، بحضور عدد من كبار الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

على جانب آخر حقق فريق فيتايز الروسي المركز الأول في تحدي إنقاذ الضابط، ضمن منافسات اليوم الثالث من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2020، فيما جاء فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الثاني، وحل فريق الأمن الوطني البيلاروسي في المركز الثالث.

وستنطلق في الثامنة من صباح اليوم منافسات اليوم قبل الأخير بإقامة مسابقة البرج العالي.