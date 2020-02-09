أم لـ 4 أطفال ترفض الاعتزال قبل تحقيق ميدالية ذهبية في «عربية السيدات»

المصدر: جوني جبور - الشارقة

كشفت لاعبة فريق نادي الشارقة لرياضة المرأة لتنس الطاولة، ميثاء عبدالله، وهي أم لأربعة أطفال، عن رفضها فكرة الاعتزال، رغم بلوغها سن الـ41 عاماً، قبل أن تتقلد ذهبية هذه المسابقة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً في الشارقة، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري، مؤكدة أن حصد برونزيتي الفرق والزوجي في النسخة الحالية لن يثنيها عن مواصلة الطموحات بشعار حصد الذهب في النسخ المقبلة.

وقالت ميثاء لـ«الإمارات اليوم»، إن: «عشق تنس الطاولة كان وراء نقل هذه الرياضة إلى أطفالي الأربعة، وهو ما يحفزني لمواصلة اللعب بطموح حصد ذهبية دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، في ظل اكتفائي وزميلاتي في فريق نادي الشارقة بحصد الميدالية البرونزية على صعيدي الفرق والزوجي، فضلاً عن كونها المرة الثانية على التوالي التي نحقق فيها هذا الإنجاز بعد نسخة 2018، وأنا عازمة على مواصلة مشواري في هذه اللعبة، خصوصاً أنني أطمح مستقبلاً لأن أصبح مدربة لأطفالي الذين يمارسون أيضاً هذه الرياضة، حتى لو اقتضى الأمر شراء طاولة ووضعها في المنزل».

موضحة: «الإعلان عن انضمام تنس الطاولة في نسخة 2018 ضمن مسابقات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، كان وراء تشجيعي في عام 2017 على العودة وممارسة اللعبة، بعد فترة انقطاع دامت 17 عاماً، وتحديداً منذ فوزي في دورة الألعاب العربية في دمشق عام 2000، فرغم فترة الانقطاع، إلا أن عشق هذه الرياضة كان ولايزال يسري في عروقي، ما حفزني على الدوام لنقل هذه الرياضة إلى أطفالي، وأنا عازمة على تحقيق طموحاتي، ولعل أبرزها البقاء قدوة لأبنائي من خلال السعي في النسخ المقبلة للفوز بالميدالية الذهبية، ثم التفرغ لتدريبهم للسير قدماً للتألق، وبلوغ المنتخبات الوطنية في الدولة». وأضافت: «قوة المنافسات التي شهدتها تنس الطاولة في النسخة الحالية تحمّلنا مسؤولية مضاعفة لبذل مجهودات كبيرة، بهدف تطوير أدائنا كلاعبات، خصوصاً أن الاكتفاء بالبرونزية، للمرة الثاني على التوالي، جاء في ظل التطور الدائم لأندية خليجية وعربية، مثل الكويت والبحرين والجزائر، قابلها تأخر في انطلاق الدوري المحلي حتى الموسم الماضي، ونتطلع للاستفادة في الفترة المقبلة من وجود هذا الدوري، لما يوفره من تقديم كم وافر من المباريات، التي تعد السبيل الوحيد لتطوير لاعبي تنس الطاولة، وذلك قبل معاودة المحاولة في دورة الألعاب لنسخة 2022 بطموح الذهب».

واختتمت: «فكرة الاعتزال لاتزال بعيدة، وربما الفكرة الأقرب هي التركيز على أبنائي شهد (11 عاماً)، وسلطان (8 سنوات)، وشمسة (6 سنوات)، وشذى الطفلة ذات العامين، بهدف تعليهم تنس الطاولة بالصورة الصحيحة».

عداءات الشارقة ينتزعن ذهب وفضة «نصف الماراثون»

حصدت عداءتا نادي الشارقة لرياضة المرأة الميداليتين الذهبية والفضية، في سباق «نصف الماراثون»، في أولى مسابقات أم الألعاب (ألعاب القوى)، الذي جرى أمس، في الشارقة لمسافة 21.1 كيلومتراً.

وقطعت العداءة الإماراتية سارة العلمان مسافة السباق بزمن بلغ ساعتين، ودقيقتين، وخمس ثوانٍ، كانت كفيلة بمنحها المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حلت زميلتها في نادي الشارقة لرياضة المرأة، صالحة البسطي، في المركز الثاني، بزمن بلغ ساعتين، و12 دقيقة، و59 جزءاً من ثانية.

السلة تدخل اليوم أدوارها الإقصائية

تدشن اليوم مسابقة كرة السلة أدوارها الإقصائية، إذ تقام أربع مباريات لحساب الدور ربع نهائي، تستهل في الثانية ظهراً بلقاء سبورتينغ المصري مع الفتاة الكويتي، ويتبع في الرابعة عصراً بلقاء الأمل التونسي أمام الرفاع البحريني، فيما تدخل صاحبات الضيافة سيدات الشارقة في مهمة صعبة حين يواجهن في السادسة مساءً الفحيص الأردني، ويسدل الستار في الثامنة مساءً بلقاء المجمع البترولي الجزائري والساحل السوري. وقضى نظام مسابقة السلة بأن يقام دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، تسفر نتائجها عن تأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى عن كلتا مجموعتي البطولة إلى الدور ربع النهائي، على أن يواجه متصدرا المجموعتين صاحبي المركزين الرابع للمجموعة الأخرى، على أن يلتقي وصيفا المجموعتين ثالثي المجموعة التالية. وعرفت كل من سيدات سبورتينغ المصري والأمل التونسي كيفية ضمان صدارتهما لمجموعتيهما الأولى والثانية، بعد أن ضمنا أول من أمس حسم صدارة مجموعتهما.