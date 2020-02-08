بلجيكي وسويسرية يتوّجان ببطولة «الرجل الحديدي»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

شهدت النسخة الخامسة من بطولة دبي للرجل الحديدي (أيرون مان)، التي أقيمت أمس، على شاطئ أم سقيم في شارع جميرا وفي شارع القدرة وصولاً لمنطقة محمية المرموم، فوز البلجيكي بارت أرناوتس بلقب الرجال، بينما عاد لقب السيدات إلى السويسرية إموجين سيموندز. وتوّج الفائزين نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير. ويُعد الحدث واحداً من 70 بطولة وفعالية رياضية يتم تنظيمها في دبي الشهر الجاري.

وفاز أرناوتس لأول مرة بلقب الرجال بعد أن قطع مسافة 113 كيلومتراً في ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر، والدرّاجات الهوائية لمسافة 90 كيلومتراً والجري لمسافة 21.1 كيلومتراً، بزمن ثلاث ساعات و33 دقيقة و45 ثانية. في المقابل، حل ثانياً مواطنه بيتر هيميرك بزمن ثلاث ساعات و35 دقيقة وتسع ثوانٍ، والبريطاني أدم بودين ثالثاً بزمن ثلاث ساعات و36 دقيقة و31 ثانية، كما توّج الطاير السويسرية سيموندز بلقب السيدات بعد أن قطعت المسافة نفسها بزمن ثلاث ساعات و58 دقيقة و37 ثانية، فيما حلت الأميركية دانيلا دينجمان، في المركز الثاني بعد أن أنهت السباق في زمن أربع ساعات وخمس دقائق و27 ثانية، وجاءت البرازيلية باميلا أوليفيرا ثالثة بزمن أربع ساعات وست دقائق و32 ثانية. يُذكر أن البطولة شارك فيها أكثر من 2600 رياضي ورياضية يمثلون أكثر من 110 دول من جميع الجنسيات والأعمار من الرجال والسيدات، من بينهم أصحاب همم، حضر أكثر من 1700 منهم من خارج الدولة. وحضر التتويج كذلك، أمين عام المجلس سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، ومدير البطولة أحمد الحاج. وقال الطاير في تصريح صحافي: «ارتفاع أعداد المشاركين إلى أكثر من 2600 من مختلف الأعمار والجنسيات، وحضور أكثر من 1700 شخص من خارج الدولة للمشاركة وبرفقتهم أفراد عائلاتهم يؤكد مكانة دبي على خريطة الرياضة العالمية، ونمو قطاع السياحة الرياضية بفضل توافر المنشآت السياحية المميزة وتطور قطاعات النقل والاتصالات ونمو الوعي بممارسة الرياضة الذي جعل من دبي مدينة رياضية عالمية بامتياز، ونحن عازمون على مواصلة تفعيل هذا القطاع وزيادة نموه من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات في المجالات السياحية والخدمية والرياضية والإعلامية لتعزيز المكتسبات وترسيخ مكانة دبي وجهة مفضلة للرياضة محلياً وعالمياً وملتقى الأبطال من مختلف الرياضات». وكان سعيد حارب قد أعطى إشارة انطلاق المنافسات الساعة السابعة صباحاً بسباق السباحة من منطقة الشاطئ المفتوح بجوار فندق جميرا بيتش لمسافة 1.9 كيلومتر، ثم انتقل المشاركون إلى المرحلة الثانية من قرية البطولة خلف حديقة أم سقيم، حيث ارتدوا ملابس قيادة الدراجات الهوائية وانطلقوا لمسافة 90 كيلومتراً على امتداد شارع القدرة وصولاً إلى محمية المرموم ثم عادوا لتسليم الدراجة الهوائية وانطلقوا لسباق الجري على مضمار الجري الممتد على شاطئ أم سقيم، وعادوا إلى نقطة النهاية في قرية البطولة التي تضمنت مناطق جلوس للجماهير في الأمتار الأخيرة لسباق الجري.

- فاز بلقب مسابقة الرجال البلجيكي أرناوتس، وفي السيدات تُوّجت السويسرية سيموندز.