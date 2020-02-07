عائلة بحرينية.. الأب «مدرب» والأم «إدارية» والطفلتان «لاعبتان»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أدهشت العائلة البحرينية المكونة من: عبدالله العالي (الأب)، وحياة جمال (الأم)، اللذين يشغلان منصبي مدرب وإدارية فريق عالي البحريني، جمهور دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً في الشارقة، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري، وذلك عقب قيادتهما الناجحة لابنتيهما مريم وفاطمة لانتزاع الميدالية الذهبية في منافسات فرق تنس الطاولة، التي أسدل الستار عنها، أول من أمس، واستضافتها صالة نادي الشارقة فرع «الحزانة».

وفازت الشقيقتان عالي في جميع مبارياتهما، وتم إعلان فريقهما فائزاً للنسخة الخامسة، رغم تساويه برصيد تسع نقاط مع فريق الجمعية الرياضية النسوية الجزائري، ونادي الفتاة الكويتي، إذ تم اللجوء إلى فارق عدد الأشواط التي منحت البحرين الذهب، ولاعبات الجزائر الفضة، والكويتيات البرونز.

وقال والد اللاعبتين ومدربهما عبدالله العالي،

لـ«الإمارات اليوم»: «إن اهتمام العائلة بتنس الطاولة يعود إلى أنني كنت لاعباً في هذه الرياضة، قبل أن اتفرغ وزوجتي بشكل كامل لمصلحة تدريب بناتي الثلاث، فاطمة ومريم وأمروتا، إلا أن الأخيرة لم تشارك هنا في الشارقة لصغر سنها، ليأتي إنجازهما في عربية السيدات 2020 مكملاً لمسيرة تألقهما على مدار العامين الماضيين، خصوصاً أن مريم وفاطمة سيدافعان الشهر المقبل على لقب بطولة غرب آسيا، بجانب سعيهما إلى تعزيز رصيدهما في نقاط التصنيف العالمي بطموح التأهل إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل».

وأضاف: «فخور وزوجتي بما حققته الابنتان فاطمة ومريم، خصوصاً مشوار الذهبية كان يحتم الفوز بجميع مبارياتهما، كون خانة اللاعبة الثالثة غير متوافرة في الفريق، ونتطلع للبناء على ما حققناه هنا بهدف مواصلة حصد الإنجازات».

فضيتان لـ «راميات الإمارات»

ظفرت الإماراتية وفاء آل علي بالميدالية الفضية في مسابقات فردي رماية المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار، قبل أن تنجح آل علي برفقة زميلاتها في الفريق بانتزاع فضية مسابقة الفرق، وذلك في المنافسات التي جرت، أول من أمس، على صالة الرماية التابعة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وجاءت فضية آل علي بتسجيلها إجمالي 229.2 نقطة، متأخرة بفارق ست نقاط عن البحرينية موزة علي، التي نجحت في اعتلاء قائمة الترتيب والفوز بالميدالية الذهبية، فيما ذهب المركز الثالث للرامية العُمانية وضحى البلوشي برصيد 208.9 نقاط.

وفي منافسات الفرق، واصل فريق الرماية في نادي الشارقة لرياضة المرأة المكون من: وفاء آل علي، وسلوى الظاهري، وصفاء الهاشمي، تألقه بحلوله بالمركز الثاني والميدالية الفضية بإجمالي رصيد 1622.19 نقطة، بفارق 29.12 نقطة عن راميات عُمان اللاتي حصدن المركز الأول والميدالية الذهبية عبر فريق مكون من: وضحى البلوشي، وسهير الجمهاني، وحورية أحمد اليحايائية، وليذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية إلى راميات البحرين مع فريق كون من: موزة علي، وعائشة البريكي، ومريم القاسمي اللاتي حققن إجمالي 1621.26 نقطة.

وبفضيتي الفردي والفرق، رفعت لاعبات الإمارات رصيدهن في النسخة الحالية إلى 16 ميدالية ملوّنة، بواقع «خمس ذهبيات، وست فضيات، وخمس برونزيات».

المجمّع الجزائري يعطل طائرة الوصل في «عربية السيدات»

تعرّضت سيدات نادي الوصل لكرة الطائرة «حاملات اللقب»، إلى خسارة ثقيلة أمام المجمّع البترولي الجزائري، بواقع ثلاثة أشواط دون رد، أول من أمس، على صالة نادي الشارقة لرياضة المرأة لحساب ثالثة جولات المجموعة الأولى.

وعرفت الجزائريات كيفية الهيمنة على مجريات لقاء الوصل، عقب هيمنة مطلقة على مجريات الأشواط الثلاثة، وحسم نتيجتها بواقع «25-12 و26-16 و25-9».