الظفرة يهدّد النصر بـ «عودة جارديل»

المصدر: معاذ كمبال ■أبوظبي

يحل اليوم فريق النصر ضيفاً على الظفرة في استاد حمدان بن زايد في منطقة الظفرة الساعة الخامسة والنصف عصراً، ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء ينذر بغياب الأهداف، عطفاً على المستويات التي قدمها الطرفان في الجولات الماضية، والتي لم يكتب لهما فيها تسجيل الأهداف، في وقت يأمل فيه الفريقان تحقيق الفوز من أجل إيقاف نزف النقاط المتواصل في الدوري.

لكن الظفرة صاحب المركز السابع في ترتيب الدوري بـ23 نقطة، والذي عانى في الوصول لشباك منافسيه في الجولتين السابقتين أمام الجزيرة وبني ياس، بعكس المباريات الست التي خاضها الفريق وسجل فيها 13 هدفاً، يهدد ضيفه بعودة هدافه وقناصه البرازيلي دييغو جارديل، بعد أن غاب عن اللقاءين الأخيرين للإصابة.

وتأثر الشق الهجومي في الظفرة بصورة واضحة بغياب جارديل، إذ إن اللاعب شكل ثنائية رائعة مع مواطنه جواو بيدرو، وساعدت الأخير في أن يهز الشباك لخمس مباريات على التوالي، ويأمل الظفرة أن تكون عودته مفتاحاً لاستعادة نغمة الانتصارات.

في المقابل، يدخل النصر صاحب المركز السادس برصيد 24 نقطة، وهو أيضاً يعاني العقم الهجومي، إذ إن «العميد» لم يسجل أي هدف في آخر ثلاث مباريات خاضها أمام بني ياس والوصل وعجمان، فيما يعود آخر هدف له إلى مباراة الجزيرة بتاريخ الأول من يناير الماضي.

وقال مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: «مشكلة الفريق الوحيدة في الفترة الأخيرة هي عدم إحراز الأهداف، إحصاءات المباريات الثلاث الماضية، تؤكد أن النصر قام بـ58 محاولة هجومية، لكنه لم يسجل منها، ما يؤكد أن الفريق يلعب لكن لا يسجل».

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