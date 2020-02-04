ديوكوفيتش وكينين يشاركان في «دولية سوق دبي الحرة للتنس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشارك كل من بطلي أستراليا المفتوحة للتنس، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والأميركية صوفيا كينن، في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق في 17 الجاري، على استاد السوق الحرة بدبي.

وتمكن ديوكوفيتش، الذي يتطلع لإحراز لقبه الخامس في دولية دبي للتنس، من إنزال الهزيمة بالنمساوي دومينيك ثيم في نهائي استراليا المفتوحة، أول من أمس، ليضيف ثامن لقب له في الحدث، بعد يوم واحد فقط من انتزاع الأميركية صوفيا كينين أول لقب لها في بطولات غراند سلام، إثر تغلبها في النهائي على الإسبانية جاربين موغوروزا، حاملة لقب اثنتين من بطولات غراند سلام سابقاً.

وقال بيان صحافي إن قائمة المُشارٍكات في بطولة دبي لتنس السيدات تضم أربعاً من بطلات غراند سلام، هنّ، إضافة إلى صوفيا كينن، بطلة أستراليا المفتوحة، أشلي بارتي، حاملة لقب بطولة رولان جاروس، وسيمونا هاليب، بطلة ويمبلدون، وبيانكا أندريسكو، الفائزة بلقب دورة الولايات المتحدة المفتوحة.

وجاء في البيان: «بطولة دبي تشهد مشاركة العديد من نجوم التنس الذين قدموا عروضاً قوية في أستراليا المفتوحة، أخيراً، ومن أبرزهم السويسري روجيه فيدرر، حامل لقب دبي ثماني مرات، الذي هزم كلاً من جون ميلمان وتنيس ساندغرين قبل أن يقصيه ديوكوفيتش في نصف النهائي، وروبيرتو بواتيستا آغوت الذي يسعى لاستعادة اللقب الذي تُوج به في دورة دبي 2018، وأندريه روبليف، وكارين كاتشانوف».