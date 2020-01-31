«الإمارات» و«الحبتور» في نهائي مبكر بكأس دبي للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد كأس دبي الفضية للبولو مباراة بالغة الأهمية اليوم، على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، حيث يلتقي الساعة الثانية بعد الظهر فريقا الإمارات بقيادة سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، في مباراة أشبه بنهائي مبكر، نظراً إلى قوة الفريقين وامتلاكهما خيولاً تسعفهما في تنفيذ المهام الدفاعية والهجومية.

وسبق للفريقين أن لعب كل منهما مباراتين في الدور التمهيدي، حيث فاز فريق الإمارات في المباراة الافتتاحية على فريق الشيخة علياء، بنتيجة 13 ونصف هدف مقابل تسعة أهداف، وبالنتيجة نفسها فاز على فريق (ذئاب دبي) مقابل 10أهداف، أي أن رصيده 27 هدفاً ودخل مرماه 19.

اما فريق الحبتور فقد فاز في مباراته الأولى على فريق غنتوت بصعوبة بـ10 أهداف مقابل تسعة أهداف، وفاز على زيدان في المباراة الثانية بالنتيجة نفسها، أي أن له 20 هدفاً ودخل مرماه 18 هدفاً، ومن خلال نتائج الفريقين يتضح أن فريق الإمارات الأقوى هجوماً، بينما تتساوى تقريباً كفتا الفريقين في الجانب الدفاعي، إلا أن مباريات البولو لا تعترف إلا بما يحصل في الملعب، ومدى انسجام اللاعبين وحالة وتجاوب الخيول.