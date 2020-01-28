«الإبداع الرياضي» تبحث الخطة التشغيلية للدورة 11

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت الأمانة العامة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، اجتماعها الدوري برئاسة عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الأمين العام للجائزة، موزة المري، وحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي مدير الجائزة، ناصر أمان آل رحمة، ومنسقي لجان الجائزة، ومنتسبي الأمانة العامة.

وتم في الاجتماع استعراض الخطة التشغيلية للفترة المقبلة من الدورة الحادية عشرة للجائزة الأكبر من نوعها والأولى التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي، حيث تضمنت الخطة التشغيلية عدداً من المبادرات والفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة من يناير الجاري حتى شهر يناير المقبل، وكذلك برامج عمل اللجان العاملة في الجائزة وهي الفنية والتحكيم والاتصال والتسويق. وتم خلال الاجتماع استعراض الخطة الترويجية ودعوة القطاع الرياضي للتنافس في فئات الجائزة على المستوى الفردي والجماعي والمؤسسي، كما تم التأكيد على مراعاة مشاركة الرياضيين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ودورة الألعاب البارالمبية في طوكيو صيف هذا العام، ومتابعة نتائجهم، ودعوة المتميزين من أصحاب الإنجازات للمشاركة من خلال المنصة الذكية التي تتيح التسجيل واستكمال جميع الملفت المطلوبة من خلال أجهزة الهاتف الذكية والأجهزة اللوحية الذكية.