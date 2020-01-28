أحمد خليل نجم الجولة 13 في «سبورت فور أوول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصد مهاجم شباب الأهلي أحمد خليل، جائزة نجم الجولة الـ13 من دوري الخليج العربي في استفتاء شبكة «سبورت فور أوول»، ليواصل اللاعب الحائز من قبل على جائزتي أفضل لاعب كرة قدم في آسيا لعام 2015، وأفضل لاعب شاب في القارة 2008، اصطياده جوائز الأفضل التي تمنحها الشبكة على مدار موسمين.

ومنح جماهير وخبراء «سبورت فور أوول» خليل نسبة 30.8% جمعها من 317 صوتاً من أصل 1499 مشاركاً من متابعي الشبكة، بالإضافة إلى ثمانية أصوات للخبراء من 20 بطاقة ترشيح.

وفي فئة أفضل حارس مرمى خلال الجولة الثالثة عشرة، حصد فهد الظنحاني لقب «نجم الحراس» بنسبة إجمالية 32%، فيما نال عادل النقبي، الذي أدار القمة المثيرة بين شباب الأهلي والشارقة جائزة أفضل حكم، بنسبة 64.2%، تلاه حمد علي يوسف حكم لقاء النصر وبني ياس 21.3%، وحل ثالثاً أحمد عيسى محمد، في مباراة الظفرة والفجيرة بنسبة 14.5%.