الخطيب: ظهوري الأخير مع المنتخبات سيكون بقميص الأبيض في «سلة دبي»

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف اللاعب اللبناني، الدولي فادي الخطيب، عن أن ارتداء قميص الإمارات، ومشاركته كلاعب محترف مع «الأبيض» في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، المقامة حالياً في نسختها الـ31 على صالة شباب الأهلي، والممتدة حتى الأول من فبراير المقبل، هي الأخيرة له على صعيد التمثيل الدولي مع المنتخبات، متخذاً من بطولة دبي محطة لإعلان قرار اعتزاله اللعب دولياً، عقب مسيرة امتدت إلى ربع قرن، حقق خلالها مع منتخب بلاده العديد من الإنجازات القارية، بجانب التأهل في أكثر من مناسبة إلى نهائيات كأس العالم.

وتسمح لوائح البطولة بمشاركة ثلاثة محترفين أجانب مع الفرق المشاركة، على أن يقتصر الوجود في أرض الملعب على لاعبين اثنين فقط.

وقال الخطيب في تصريحات صحافية، إن: «تمثيل منتخب الإمارات في ظهوري الأخير على صعيد المنتخبات مصدر فخر، وأنا مرتاح كثيراً لكوني أقدم خبراتي التراكمية في كرة السلة إلى لاعبي (الأبيض)، ومشاركتهم في هذه البطولة التي لطالما قدمت الكثير لكرة السلة في دول المنطقة، وأسهمت في تطوير اللعبة، وحرصت من خلال بطولة دبي على اتخاذ قرار اعتزالي اللعب دولياً مع منتخب بلادي، مع استمرار مشاركتي على مستوى الأندية فقط».

موضحاً: «أتطلع لأن يتفهمني الجمهور اللبناني في ما يتعلق بقرار الاعتزال، بعد مسيرة امتدت إلى ربع قرن، حققنا فيها إنجازات على الساحتين العربية والقارية، وبلغنا كأس العالم في أكثر من مناسبة، إلا أن توقف الدوري في بلدي خلال الفترة الحالية، سيجعل مشاركاتي المقبلة مقتصرة على الأندية حصراً».

وأضاف: «لم أتوان عن الدعوة التي وجهت لي لمشاركة منتخب الإمارات في بطولة دبي، بصفتي لاعباً محترفاً، وأن تكون البطولة الظهور الأخير لي دولياً مع المنتخبات، في خطوة أصفها برد الجميل لهذه البطولة التي ننتظرها كل عام، ونتطلع إليها بعشق كبير وشرف الوجود فيها، لكونها الأعرق والأكثر استمرارية على صعيد قارة آسيا»، مشيراً إلى أن بلوغه سن الـ41 عاماً لا يؤثر كثيراً في لاعبي كرة السلة، شريطة الحفاظ على نمط حياتهم الصحي الرياضي.

وعن الثغرات التي وجدها الخطيب في منتخب الإمارات، والنصائح التي يقدمها للاعبي الأبيض، قال: «لاعبو منتخب الإمارات تنقصهم خبرات اتخاذ القرارات الصحيحة أثناء المباريات، خصوصاً في الدقائق الأخيرة، إذ غالباً ما يؤثر ضغط تلك الدقائق في أدائهم، واتخاذ القرارات الصحيحة أثناء اللعب، وهو عامل مهم يجب العمل عليه بالنسبة للاعبي كرة السلة».

مباريات اليوم

- الساعة: 15:00

المجموعة: A

الفريقان: الاتحاد السكندري

المصري X الوثبة السوري

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الفريقان: منتخب الإمارات X بيروت اللبناني

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المجموعة: B

الفريقان: هوبس اللبناني X الرياضي اللبناني

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المجموعة: A

الفريقان: مايتي الفلبيني X الرادسي التونسي

نجم الرادسي ضيف الله يتعرض لكسر في يده

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