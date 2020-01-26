المصدر: الامارات اليوم

شوكوروف

انخرط لاعب الشارقة، المحترف الأوزبكي شوكوروف، في البكاء بشدة، وانهمرت دموعه عقب مباراة شباب الأهلي تأثراً بالخسارة الكبيرة التي تعرض لها فريقه، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتراجعه في ترتيب فرق دوري الخليج العربي بفارق ثماني نقاط عن شباب الأهلي المتصدر.

تعاقد

ذكرت صحيفة أرجنتينية أن نادي غودوي كروز الأرجنتيني تعاقد مع اللاعب الإكوادوري، خايمي أيوفي، الذي سبق له اللعب مع شباب الأهلي في الموسم الماضي، وانتهت علاقة اللاعب بالنادي بانتهاء عقده مع «فرسان دبي» في الصيف الماضي.

مترو

وجّهت هيئة الطرق والمواصلات رسالة إلى الجماهير بأهمية استخدام مترو دبي للتوجه إلى استاد راشد، الذي استضاف مباراة شباب الأهلي والشارقة، التي أقيمت أول من أمس، وقالت الرسالة: «شاهد المباراة برفقة الأصدقاء وتوجهوا معاً نحو استاد راشد باستخدام مترو دبي».