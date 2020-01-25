بن الحبيب: مشاركة الخطيب مع منتخب السلة رسالة إلى الأندية

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة، د.منير بن الحبيب، أن تدعيم صفوف الأبيض باللاعب الدولي اللبناني فادي الخطيب خلال المشاركة في بطولة دبي الدولية في نسختها الـ31 المقامة التي استهلت أول من أمس وتستمر بصالة نادي شباب الأهلي في دبي حتى الأول من فبراير المقبل، هي رسالة موجهة لأندية الدولة، خصوصاً من فئة المقيميين والمحترفين الأجانب، بأن الفرصة متاحة لهم في المستقبل القريب لنيل فرصة الظهور بقميص منتخب الدولة في الاستحقاقات المقبلة.

وقال بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»، إن «مساعي كبيرة بذلها اتحاد اللعبة منذ دخول المنتخب مراحل الإعداد للبطولة، لتدعيم صفوف الأبيض بلاعب محترف من أندية الدولة، قبل أن تتم بالفعل مخاطبة الأندية، إلا أن اعتذار الأندية عن الدفع بمحترفيها فتح الباب أمام الاستعانة بخبرات الدولي اللبناني فادي الخطيب الذي يملك تاريخاً حافلاً من الإنجازات مع فرق ومنتخب بلاده، الذي لم يتوانَ عن تلبية الدعوة التي وجهت له، لحرصه على التواجد في بطولة دبي الدولية التي لطالما حرص على المشاركة بها».

وأوضح: «في ظل إصابة عناصر أساسية بالمنتخب والتي تعرضوا لها خلال مشوارهم في البطولات المحلية، كان لابد من البحث عن حلول ناجعة على صعيد تعزيز صفوف الأبيض، بما يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة لبقية العناصر، والظهور بشكل لائق في بطولة عادة ما تضم نخبة الأندية على صعيدي قارتي آسيا وإفريقيا، لتتم بالفعل مخاطبة الأندية في رغبة الاتحاد بضم لاعب محترف بجانب فئة اللاعب المقيم التي يشغلها لاعب شباب الأهلي الحالي السنغالي ممادو آندي، إلا أن اعتذار الأندية عن الدفع بمحترفيها، كان وراء توجيه الدعوة للدولي اللبناني فادي الخطيب الذي تربطه صداقات قوية مع الاتحاد بالإضافة لغالبية لاعبينا الحاليين في المنتخب في ظل التواجد المستمر للخطيب في المشاركة ببطولة دبي الدولية».

وأضاف: «إدارة الاتحاد عازمة على استثمار النظم الجديدة القاضية بتحقيق أكبر قدر ممكن من مشاركة المقيمين والمحترفين في البطولات المحلية، وذلك من خلال فتح المجال أمام المواهب، منها لدعم المنتخبات الوطنية، ومن هنا جاء الحرص في النسخة الحالية من البطولة لتدعيم المنتخب بلاعب من فئة المقيمين، ومحترف من طراز عالٍ بحجم الدولي فادي الخطيب».

وأشار بن الحبيب إلى أن القائمة الحالية للمنتخب هي الأفضل منذ سنوات طويلة خصوصاً على صعيد الدفع بالعناصر الشابة، وقال: «للمرة الأولى منذ سنوات طويلة يتم الدفع بأربعة عناصر شابة، في خطوة تؤكد سعي الاتحاد لتعزيز الأبيض بالدماء الجديدة، وهو ما أكدته هذه العناصر في مباراتنا الافتتاحية أمام مايتي سبورت الفلبيني التي خسرناها بصعوبة بعد أن نجحنا في التقدم بالعديد من فتراتها، بعد أن أظهرت هذه العناصر مستويات جيدة وأنها على قدر المسؤولية التي ألقيت على عاتقها، فضلاً عن الخبرات التي ستحصل عليها وتعود بالنفع على أنديتها جراء حصولها على فرصة خوض مباريات قوية أمام أندية مدعمة بمحترفين على مستوى عالٍ».

واختتم: «المنتخب قادر على تقديم أداء أفضل، خصوصاً أن لاعبي الأبيض تقدموا حتى منتصف الفترة الرابعة، قبل الخسارة في الدقائق الأخيرة بفارق ست نقاط وبنتيجة 82-88، ما يؤكد أن لاعبينا بحاجة إلى مزيدٍ من التجانس، وهو ما يمكن تحقيقه خلال المباريات المقبلة».

المنتخب يدخل اختبار الرادسي التونسي

يلتقي المنتخب الوطني في الخامسة من عصر اليوم مع فريق الرادسي التونسي، في المجموعة الثانية، ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات.

وتبدأ الجولة في الثالثة عصراً بلقاء فريق الجامعة الأميركية بدبي مع سلا المغربي في المجموعة الأولى، التي تشهد أيضاً لقاء قمة يجمع بطل الأندية العربية الاتحاد السكندري المصري مع وصيف بطل آسيا وحامل لقب البطولة فريق الرياضي اللبناني في السابعة مساءً، ويسدل الستار عن الجولة بلقاء الاتحاد السوري مع فريق بيروت ضمن المجموعة الثانية.

وكانت قرعة البطولة قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية التي تضم بجواره مايتي سبورت الفلبيني، والاتحاد السوري، وبيروت اللبناني، والنجم الرادسي التونسي، فيما ضمت المجموعة الأولى فريقي الرياضي وهوبس اللبنانيين، والجامعة الأميركية في دبي، والاتحاد السكندري المصري، والوثبة السوري، وسلا المغربي.

- الأبيض خسر أمام مايتي سبورت الفلبيني رغم تقدمه حتى منتصف الفترة الرابعة.