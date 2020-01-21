المصدر: الامارات اليوم

تقرير

ينتظر أن تقوم لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد كرة القدم بعقد اجتماع لمناقشة تقرير الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي، لبحث الأسباب التي أدت إلى إخفاق الأبيض وخروجه من نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً بجانب مناقشة مصير المدرب ماسيج سكورزا.

مدرب

طلب مدرب في أحد أندية دوري الخليج العربي من ناديه عدم التعاقد مع لاعبين أجانب خلال فترة الانتقالات الحالية بداعي أن الأسماء التي رشحتها الإدارة لن تشكل الإضافة للفريق، مقارنة بالأسماء الموجودة حالياً.

سيدات

يكشف نادي العين في مؤتمر صحافي يوم الجمعة المقبل تفاصيل انطلاق بطولة نادي العين لكرة القدم للسيدات التي ينظمها النادي بمشاركة عدد من فرق السيدات، وكان النادي ضم كرة قدم السيدات لنشاطاته أخيراً، وأسند مهمتها لشركة الألعاب الجماعية.