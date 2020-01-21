5 لاعبين مرشحون لجائزة أفضل لاعب في ديسمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين عن أسماء المرشحين لجوائز شهر ديسمبر عن فئات: أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب تواجد خمسة لاعبين، هم: عبدالله النقبي من شباب الأهلي، محمود خميس مدافع النصر، يحيى نادر لاعب العين، جواو بيدرو مهاجم الظفرة، فابيو ليما نجم الوصل.

وترشح لجائزة أفضل حارس مرمى كل من: خالد السناني (الظفرة)، وماجد ناصر قائد (شباب الأهلي)، وخالد عيسى (العين).

وعلى صعيد المدربين، يتنافس كل من: متصدر الدوري رودولفو أروابارينا (شباب الأهلي)، ومارسيل كايزر (الجزيرة)، وفوك رازوفيتش (الظفرة).