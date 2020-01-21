10 أرقام ومشاهد تاريخية في النسخة 12 من كأس الخليج العربي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

شهدت النسخة الـ12 من مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، التي أسدل الستار على منافساتها الجمعة الماضية، تغيراً كبيراً في الأرقام والإحصاءات التي أصدرتها رابطة دوري المحترفين حول تلك النسخة، اذ استمرت سيطرة الأجانب على قائمة الهدافين، فيما كان اللاعبون المواطنون هم الأكثر مشاركة في مباريات البطولة.

ولم تشهد النسخة الـ12، ظهور بطل جديد للمسابقة، بعد أن ظفر النصر باللقب للمرة الثانية في تاريخه ليتساوى مع الوحدة في عدد مرات التتويج باللقب.

وترصد «الإمارات اليوم» أبرز الأرقام والإحصاءات التي أفرزتها المسابقة.

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