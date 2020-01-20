فتح باب المشاركة في بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور (التلواح)، بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن فتح باب التسجيل للبطولة، التي ستنطلق في 25 الشهر الجاري بعجمان.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس نادي عجمان، أن «الحفاظ على موروثنا العريق ورياضاتنا الأصيلة، هدف هذه البطولة التي تسلط الضوء على أصحاب المواهب والهوايات من أبناء الوطن، وسط حدث تاريخي يلتف الجميع حوله تحت سقف بلادنا».

وقال في تصريحات صحافية: «نشهد في كل عام تجمعاً قوياً بين أصحاب الهوايات وأمهر الصقارين، الذين يتنافسون بوساطة أجود أنواع الصقور وأكثرها سرعة ومهارة، في قطع المسافة الخاصة بالأشواط، لنشهد بطولة تمتاز بالتشويق والحماس».

من جهته، أكد مدير البطولة، أحمد راشد الشامسي، أن «استمرار تنظيم البطولة هو خير دليل على نجاحها المستمر وتحقيقها للأهداف المنشودة».

وأشار إلى أن «إغلاق باب التسجيل سينتهي الخميس المقبل، إذ ستحدد فترة التسجيل يومياً من الخامسة مساءً لمدة أربع ساعات».

وأضاف أن نجاح البطولة في السنوات الماضية تحقق بفضل الدعم الذي تحظى به من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، ورعاية الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية.