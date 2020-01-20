النسخة الثانية لطواف الإمارات تنطلق من دبي.. والختام في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقدت اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات للدرّاجات الهوائية اجتماعاً موسعاً، لمناقشة مستجدات المراحل التنظيمية للنسخة الثانية، التي ستقام خلال الفترة من 23 إلى 29 فبراير المقبل، بتنظيم مشترك بين المجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة، تحت مظلة الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية في أجندة سباقاته لعام 2020.

حضر الاجتماع، الذي عقد في فندق ويستن بأبوظبي، أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، سعيد حارب، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، عارف العواني، وأمين عام مجلس الشارقة الرياضي، عيسى الحزامي، ومدير إدارة الفعاليات، سهيل العريفي، ومدير إدارة الإعلام الرياضي، ناصر الزعابي، ومدير إدارة الرياضة المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، سعيد المهيري، إضافة إلى مدير إدارة الدعم المؤسسي، صالح المرزوقي، ومديرة إدارة الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي، سارة الصايغ.

وقال بيان صحافي: «ستقام النسخة الثانية من دبي، والختام في أبوظبي، مرورا بالإمارات السبع، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، ورؤيتها الحكيمة التي أثمرت عن دمج طوافي أبوظبي ودبي بطواف الإمارات، الذي سجل نجاحات كبيرة في نسخته الأولى، حيث أصبح طواف الإمارات، بحلته الجديدة، السباق الوحيد المعتمد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية، التي تتضمن 75 سباقاً طوال موسم 2019-2020».

وجاء في البيان: «شهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات المراحل التحضيرية لطواف الإمارات ومسارات كل المراحل، ومشاركة نخبة الفرق العالمية ونجوم سباقات العالم في مراحل النسخة الثانية، كما استعرض الحملات التسويقية ودور الرعاة والتعاون مع الجهات الحكومية في كل المدن المستضيفة لمراحل الحدث، كما بحث الاجتماع خطط الحملات التسويقية والإعلامية للطواف، وأهم الخطوات الجديدة للحدث العالمي، الذي يمثل الصورة النموذجية للتقدم الرياضي».

وشهد الاجتماع مناقشة تفاصيل المؤتمر الصحافي، الذي سيعقد اليوم في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، للكشف عن قمصان ومسارات ورعاة النسخة الثانية، كما استعرض سباقات التحدي المجتمعية والفعاليات المصاحبة.

من جهته، أكد سعيد حارب على أهمية الاجتماعات الدورية والتنسيقية، للوقوف على آخر تطوّرات العمليات التنظيمية للنسخة الثانية.

بدوره، قال عارف العواني: «ناقشنا تفاصيل مهمة ومحاور رئيسة لمراحل العمل التنظيمي للطواف، الذي سيقام وسط تنوع التضاريس والمعالم بكل مراحله، في ظل التحضيرات الكبيرة والتعاون المميز لجميع الشركاء، الأمر الذي سيقودنا حتماً لطواف عالمي يليق بسُمعة ومكانة الإمارات على الصعيد الدولي».

طواف الإمارات أصبح السباق الوحيد المعتمد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي.