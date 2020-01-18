ديوكوفيتش وفيدرر يتقدمان النجوم المشاركين في «تنس دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالمياً، مشاركته في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي يستضيفها استاد السوق الحرة بدبي الشهر المقبل.

ويسعى حامل لقب أستراليا المفتوحة وبطل دورة ويمبلدون لاستعادة لقب البطولة الذي تُوج به آخر مرة في عام 2013، ويتنافس ضمن قائمة تضم أبرز لاعبي الكرة الصفراء في العالم مثل السويسري روجيه فيدرر، حامل لقب دبي ثماني مرات، الذي أضاف لقبه العالمي رقم 100 في الفردي، إثر إحرازه لقب دبي العام الماضي، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وصيف دولية دبي 2019، الفائز بكأس البطولة الختامية لمحترفي التنس، والإسباني روبيرتو بواتيستا آغوت، بطل تنس دبي 2018.

وفي الوقت الذي سيحظى فيه الثلاثي ديوكوفيتش، فيدرر، وتسيتسيباس، باهتمام جماهيري كبير، لا يمكن تجاهل التهديد الكبير الذي يفرضه عدد آخر من نجوم اللعبة مثل بواتيستا آغوت، الذي أنهى أفضل موسم في مسيرته في 2019، ودخل قائمة المصنفين الـ10 الأوائل في العالم، وكان له دور أساسي ضمن الفريق الإسباني الذي فاز بنهائي كأس ديفز، ووصل للمرة الأولى إلى نصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى في ويمبلدون. وتُستهل بطولة دبي، من خلال منافسات السيدات التي تقام خلال 17-22 فبراير، بمشاركة بطلات الـ«غراند سلام»: أشلي بارتي، وسيمونا هاليب، وبيانكا أندريسكو، تليها بطولة الرجال من 24 إلى 29 فبراير.

- تقام البطولة بمنافسات السيدات «17 و22 فبراير»، ثم الرجال «24 إلى 29 فبراير».