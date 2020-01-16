6 خطوات تجنب اللاعبين الضغط الجماهيري خلال المباريات

المصدر: منصور السندي - دبي

حدد رياضيون ست خطوات تمكن اللاعبين من مواجهة الضغط الجماهيري خلال المباريات، مشيرين إلى أن هذه الخطوات تتمثل في التهيئة النفسية والبدنية الجيدة قبل المباراة من قبل الأخصائي النفساني ومدرب اللياقة البدنية، بجانب استغلال عامل الخبرة والتعود على مواجهة الجمهور في كل الأحوال، وتنفيذ تعليمات المدرب وخططه، وعدم الانشغال بما يحدث في المدرجات وأن يكون التركيز في الملعب فقط، وتقديم اللاعب كل ما عنده من عطاء، ومواجهة الاستفزازات التي قد تصدر عن الجمهور بابتسامة وأعصاب هادئة، والاستمتاع باللعب وإمتاع الآخرين سواء كانوا من جمهور فريقه أو من الفريق المنافس.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «من الأمور المهمة جداً أنه يجب على لاعبي كرة القدم أن يستمتعوا باللعب أولاً قبل أن يقوموا بإمتاع الآخرين، خصوصاً الجمهور، لذلك فإن تكامل أدوار الجهازين الفني والإداري يجعل اللاعب يدخل الملعب وفي ذهنه أنه جاء لهدف محدد وهو لعب كرة قدم وقيادة فريقه نحو الفوز من خلال تكامل أدوار اللاعبين في الملعب دون الالتفات إلى أي أمور أخرى قد تحدث سواء من الجمهور أو من غيره».

ويحتل شباب الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 29 نقطة حتى الجولة 12، فيما تراجع الشارقة إلى المركز الثاني برصيد 24، بعد أن كان متصدراً للمسابقة منذ بداية الموسم.

من جانبه، أكد مدرب فريق الوصل السابق حسن محمد بولو، أن أول شيء يجب أن يقوم به اللاعب قبل المباراة لتفادي أي نوع من ضغط الجمهور هو أن يعطي كل ما عنده عندما يدخل الملعب ويركز في لعب الكرة فقط، وينفذ واجباته ومهامه بالشكل المطلوب حتى يفوت الفرصة على أي محاولة من الجمهور لإخراجه من أجواء المباراة، وبالتالي فإن هذه الخطوة تكسبه مزيداً من الثقة في نفسه، مشدداً على أن التركيز العالي وانسجام اللاعب والتفاهم مع زملائه اللاعبين تجعله يلعب بحماس ويقدم كل ماعنده، مشيراً إلى أن اللاعب الذي يدخل المباراة متوتراً وخائفاً من الجمهور لن يؤدي بالصورة المطلوبة.

وأضاف حسن بولو: «في حال جاء اللاعب إلى المباراة وهو غير مهيأ نفسياً فإنه من الصعب عليه أن يخرج من ضغط الجمهور، ولا يعرف كيفية التعامل معه بالصورة التي تجعل ما يجري حوله لا يؤثر عليه ولا على عطائه في الملعب، لذلك على اللاعب الالتزام بتنفيذ توجيهات مدربه».

بدوره شدد مدرب فريق الرديف بنادي الشارقة عبدالمجيد النمر على أهمية أن يتعود اللاعب اللعب في ظل وجود الجمهور، وكيفية التعامل مع أي ضغط قد يصدر عن هذ الجمهور في المدرجات، معتبراً أن وجود الجمهور في المدرجات خلال المباريات يفترض أن يكون عاملاً إيجابياً على اللاعب للاستمتاع باللعب وإمتاع الجمهور وليس عاملاً سلبياً يؤثر على تركيزه وادائه في الملعب، مؤكداً أن خوض اللاعب لمباراة دون جمهور طوال 90 دقيقة يجعله كأنه يلعب تقسيمة داخلية في الفريق، لافتاً الى أنه باستثناء مباريات الفرق التي تنافس في اللقب والصدارة فإن غالبية المباريات في الدوري الإماراتي تكون نسبة الحضور الجماهيري فيها قليلة.

وقال عبدالمجيد النمر: «بالنسبة لي كمدرب قبل أي مباراة أوجه اللاعبين إلى عدم الانشغال بالجمهور في المدرجات والتركيز في اللعب».

وأضاف النمر: «بعض اللاعبين للأسف يستجيبون للاستفزازات التي قد تحدث من الجمهور ويفقدون أعصابهم وتركيزهم، وبالتالي لا يمكنهم أن يقدموا ما هو مطلوب منهم في الملعب ويدفعوا ثمن ذلك، لذلك فإنه يجب على اللاعب أن يركز دائماً في أدائه في الملعب ويعمل على تنفيذ خطة اللعب والواجبات والمهام الموكلة إليه من قبل المدرب، وأن يكون تركيزه دائما داخل الملعب فقط وليس خارجه مع الجماهير حتى لا يتأثر بأشياء قد تصدر عن الجمهور في المدرجات، وهناك لاعبون يقابلون استفزازات الجمهور بأعصاب هادئة وابتسامة، وهذا النوع من اللاعبين هو الذي يستمتع باللعب وبالتالي يمتع الآخرين بأدائه في الملعب».

واعتبر عبدالمجيد النمر أن ضغط نتيجة المباراة على اللاعب يكون أمراً موجوداً، وهذا دور مدرب وإداري الفريق أن يقوما بتهيئته للتعامل مع كيفية ضغط النتائج خلال المباريات.

وأكمل عبدالمجيد النمر: «عندما كنت لاعباً وكذلك اللاعبون من أبناء جيلي كنا نستمتع باللعب خصوصاً في ظل وجود جماهير كبيرة في المدرجات، مثل تلك التي يكون طرفها نادي الشارقة مع نادي العين، إذ يكون هناك حضور جماهيري كبير».

من جهته أكد الحكم المونديالي السابق في كرة القدم عيسى درويش، أنه يجب على اللاعب التركيز العالي في الملعب وتنفيذ خطة اللعب والمهام التي يطلبها منه المدرب، وألا يلتفت الى الجمهور في المدرجات لأن انشغاله بما يحدث في المدرجات قد يفقده تركيزه، وبالتالي لا يستطيع أن يعطي كل ما عنده من عطاء وجهد داخل الملعب.

وأضاف: «التهيئة النفسية والبدنية أمر مهم جداً للاعب قبل أي مباراة يخوضها، لذلك على الأخصائي النفسي ومدرب اللياقة البدنية أن يقوما بإعداد اللاعب جيداً وتجهيزه نفسياً وبدنياً قبل المباراة حتى يتمكن من التعامل مع الضغط الجماهيري في المدرجات بصورة طبيعية وبأريحيه تامة دون أن يتأثر سلباً بذلك».

وتابع: «بعض الجماهير في المدرجات يعرفون كيف يؤثرون على اللاعب بصورة سلبية وجعله متوتراً، ويفقد تركيزه حتى يخرج من أجواء المباراة، لذلك على اللاعب أن يكون متحسباً لمثل هذه الأمور ومستعداً لها بشكل جيد».

وأشار عيسى درويش إلى أن دور حكم المباراة هو حماية اللاعبين سواء من الإصابة التي قد تحدث أو من الإساءة التي قد يتعرضون لها من قبل الجمهور أو أي طرف خارجي، مؤكداً أن الأمر قد يصل بحكم المباراة الى إيقاف اللعب أو حتى إلغاء المباراة حال شعر بأن هناك خطورة على اللاعبين.

الخطوات الـ 6 التي تمكن اللاعب من التعامل مع ضغط الجمهور

1- التهيئة النفسية والبدنية الجيدة من قبل الأخصائي النفسي ومدرب اللياقة البدنية.

2- استغلال عامل الخبرة والتعود على خوض المباريات وسط ضغط الجمهور.

3- التركيز الجيد وعدم الانشغال بما يحدث في المدرجات.

4- تنفيذ تعليمات المدرب وخططه.

5- مواجهة الاستفزازات التي قد تحدث من بعض الجماهير بأعصاب هادئة وابتسامة.

6- الاستمتاع باللعب وإمتاع الآخرين سواء كانوا من جمهور فريقه أو من الفريق المنافس.