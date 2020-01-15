مجلس دبي الرياضي و«دبي القابضة» يُطلقان مبادرة «مدينتي سباقي»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أطلق مجلس دبي الرياضي، و«دبي القابضة»، أمس، مبادرة «مدينتي سباقي»، ضمن النسخة الـ21 من ماراثون دبي الدولي الذي يقام 24 الجاري، بمشاركة 30 ألف عداء وعداءة.

وعُقد أمس مؤتمر صحافي للكشف عن التفاصيل الخاصة بالمبادرة، بحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، وعضو اللجنة المنظمة للماراثون، خالد الكمالي، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، خالد العور، والرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في «دبي القابضة»، محمد الخلف، ومدير الماراثون، بيتر كونيرتون.

وبلغ العدد الإجمالي للعدائين الذين شاركوا في ماراثون دبي منذ انطلاقته عام 2000، 250 ألف مشارك من 150 دولة.

من جانبه قال العضو المنتدب لـ «دبي القابضة» خالد المالك في بيان صحافي، إن «تعزيز اللياقة البدنية في المجتمع يمثل أولوية كبيرة لدبي القابضة وتشمل موظفينا وأسرهم والأفراد الذين يسكنون ويعملون في مجمعاتنا السكنية والتجارية لتمتد إلى المجتمع ككل».

وأضاف: «أطلقنا في هذا العام حملة (مدينتي سباقي) التي نسعى من خلالها إلى تشجيع المواطنين من الرجال والنساء على التعبير عن فخرهم واعتزازهم ببلادهم من خلال المشاركة في ماراثون دبي».

وقال: «نسعد اليوم عندما نرى الشابات والشباب الإماراتيين يدعمون هذه الحملة ويلهمون الآخرين ويسهمون بشكل رئيس وإيجابي في رفع الوعي بأهمية اللياقة البدنية». وأكد: «متفائلون بنجاحنا في تسجيل رقم قياسي جديد في معدلات مشاركة المواطنين، ونتطلع قدماً للاحتفاء بالفائزين منهم عبر جائزة العدائين الإماراتيين لسباقات 10 كيلومترات و42 كيلومتراً وسباق الكراسي المتحركة، وهدفنا الأسمى هو الاحتفاء بأول إماراتي يتوج بالمركز الأول للسباق الرئيس في الأعوام المقبلة».

العور: ماراثون دبي من أقوى 10 سباقات في العالم

قال مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، خالد العور في المؤتمر الصحافي: «نحن سعداء بأن نكون داعمين رئيسين لتنظيم النسخة الـ21 من ماراثون دبي، الذي يتصدر سباقات الماراثون العالمية، حسب الأرقام والإحصاءات الصادرة عن الاتحاد الدولي لألعاب القوى التي أدرجت الماراثون على قائمة أقوى 10 سباقات ماراثون في العالم».

وأضاف: «يعد ماراثون دبي من أبرز الفعاليات الدولية ضمن أجندة الفعاليات الرياضية لمجلس دبي الرياضي التي تصل إلى أكثر من 400 فعالية سنوية، وتجتذب مشاركة مئات الآلاف وملايين المتابعين من مختلف دول العالم، كما تقوم بتغطيتها عشرات القنوات التلفزيونية في أنحاء العالم». وأشار خالد العور: «يسعدنا أن قناة دبي الرياضية الشريك الاستراتيجي ستبث الحدث على الهواء مباشرة إلى العالم، كما أن مختلف القنوات حول العالم ستبث تقارير عن هذا الحدث العالمي، كما سيبث أيضاً على منصات التواصل الاجتماعي مباشرة للمجلس والماراثون».

وأوضح: «يجسد ماراثون دبي واحداً من أبرز الأمثلة على روح التسامح، إذ يشهد سنوياً مشاركة أكثر من 35 ألف مشارك من مختلف الجنسيات والأعمار، ليكون بذلك أكبر حدث رياضي يستقطب آلاف الإماراتيين والمقيمين على حد سواء، ونأمل في هذا العام أن نشهد مستويات أعلى من المشاركة من المواطنين، فطموحنا استقطاب المزيد من المشاركين للوصول إلى 50 ألف مشارك».

ماراثون دبي الدولي يقام 24 الجاري بمشاركة ما يزيد على 30 ألف عداء وعداءة.

250 ألف متسابق من 150 دولة شاركوا في ماراثون دبي منذ انطلاقه عام 2000.